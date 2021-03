Komšije učesnika ''Zadruge'' progovorile!

Mina Vrbaški nedavno je provela nekoliko dana u spoljnom svetu sa porodicom zbog smrti njene bake. Vratila se u "Zadrugu" i Nenadu Aleksiću Ša je saopštila da je bila u kontaktu sa njegovom suprugom Ivanom Aleksić. Poručila mu je da ga je Ivana ostavila zbog prisnog odnosa sa Tarom Simov i da je spremna da se razvede.

Ivana se nije oglašavala za medije kako bi potvrdila ili demantovala ovu informaciju. Međutim, glasine o razvodu je podgrejala i činjenica da je na njenom Instagram profilu osvanula fotografija na kojoj više ne nosi burmu. Takođe, sa profila je uklonila i prezime Aleksić.

Njene komšije su imali samo reči hvale za Ivanu. Saglasni su da ih je iznenadilo Nenadovo ponašanje u rijalitiju i da nisu očekivali da će se toliko zbližiti sa Tarom.

- Ne znam da li će ući u "Zadrugu", ali ja bih ušla da sam na njenom mestu. Nenad je isto predivan, nije prošao dan, a da se nije javio. Poznajem i njegovog oca, divan je čovek. Ne znam kako se to sve izdešavalo. Tara je kreten, meni je to dno dna. Ivana i Nenad nikada nisu imali problema u braku, sve najlepše znam o njima. Čitala sam da je skinula burmu. Poslednji put je bila kod mene u radnji kada je još sve bilo okej, prepravila sam joj neki duks kada mu je slala garderobu u rijaliti. O oboma znam sve najlepše, on me je šokirao s tim njegovim ponašanjem. Ne znam da li se iselila iz stana, ali je sve moguće. Ja da sam na njenom mestu, otkačila bih ga, ali bih ušla u "Zadrugu" i zagorčala život onoj maloj Tari - rekla je radnica u krojačkoj radnji.

- Znam šta se dešava, ali ne pratim toliko rijaliti. Znam da tamo muva neke devojke, to ljudi pričaju. Nisam toliko blizak sa njom, znamo se komšijski. Čim se on nije poljubio niti spavao sa tom devojkom, znači da nije bilo prevare. Šta će čovek, zatvorili ga u kavez, mada sam je to hteo. Ne znam da li je ranije varao - rekao je radnik u obližnjoj prodavnici zdrave hrane.

- Prolazi svaki dan ovuda, viđam je. Pričaju da je ostavila Nenada, ali ne znam. Ivana je jako fina i dobra žena. Promenila je raspoloženje. Ne znam koliko je istina ovo što je Mina rekla da ga je ona ostavila. Mislim da Ivana nikome ne priča o tome, možda samo frizeru koji radi kod nje. Ne znam zašto je prevario ženu i kako se to uopšte desilo. Nije mi delovalo da će to uraditi - rekao je njen komšija.

- Ivana je kulturna, fina, ljubazna, ma divna žena. Znam i Nenada, ali on je malo "nerčik". Dobar je i on, ali kad poludi, onda je nezgodan. Nisam očekivao da će ovo uraditi u rijalitiju. Ne znam da li se razvodi, ali čuo sam takve priče. Ona je ista kao i ranije, bar ovde kod mene kad svrati u radnju. Nenad je kulturan i fin, ali poludi kad i naiđe mu "žuta minuta" onda ne zna da se kontroliše. Dere se, ali ne stalno, već kad ga neko iznervira. Na nju nikada nije povisio ton, nego ovako na sebe i nekog ko ga iznervira. Meni je žao ako će se razvoditi, retko su dobar par. Moja žena ne bi prešla preko takvog ponašanja, ali ne znam za Ivanu. Ona je super žena u odnosu na one tamo u rijalitiju, ona je za njih doktor. Tara mi je katastrofa, šta mogu da mislim o njoj. Šta je ona? Koji je ona faktor? Ona ima 20 godina, on 40, šta će on s njom? Ja sam mislio da će to biti neka zaj*bancija, ali ovo je postalo ozbiljno i predaleko je otišao - rekao je radnik u prodavnici.

Autor: M.K.