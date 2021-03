'Saznaćete ko mi je dečko kad ja to odlučim' Indi krije momka kao zmija noge, a sada je svima stavila do znanja jednu stvar! Šok!

Oglasila se na Instagramu i postavila stvari na svoje mesto!

Pevačica Indira Aradinović Indi već neko vreme uživa u ljubavi, ali dečka krije od očiju javnosti. Iako je objavljivala snimke i slike sa njim, ona je skrivala njegov lik, ali i identitet, a sada je svima stavila do znanja da će otkriti ko je on tek kada bude to odlučila.

- Ima vremena, saznaćete ko mi je dečko kada ja to odlučim da vam predstavim. Ispijanje kafice sa mojim dragim i smehotresno komentarisanje znatiželjnih skrivenih persona, koje danima šalju zahteve na njegov profil. Zar ste stvarno mislili da nismo jedno? - napisala je Indi.

Kada će pevačica otkriti ko joj je dečko, ostaje da vidimo.

Autor: N.V.