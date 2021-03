'Ne bih znala koliko mogu da volim da nisam usvojila moju Petru' Ana Divac ovim rečima raznežila sve, ono što je napisala gađa pravo u srce!

Bravo!

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Snežana ponosni su roditelji troje dece - Petre, Luke i Matije, a Snežana je sada mnoge raznežila emotivnim rečima koje je javno iznela o naslednici, koju su ona i Vlade usvojili.

Porodica Divac uvek je otvoreno govorila o tome da je Petra usvojena, a ova lepa i talentovana devojka o tome je pisala i na svom blogu.

Snežanu Divac sada je ganuo status jedne korisnice Tvitera, koja je pisala o svom usvojenom detetu, te se i ona oglasila i istakla koliku ljubav oseća prema Petri i koliko je ona promenila njihove živote.

- Mislim da je mnogo manja trauma za napuštenu decu kada su u hraniteljskim porodicama nego u domu. Ali sve bih ispočetka, jer ne bih znala koliko mogu da volim i šta je zapravo ljubav da nisam usvojila moju Petru - napisala je Snežana Divac na Tviteru.

Porodica Divac je Petru, inače, usvojila kada je bila šestomesečna beba.

- Ljudi me često pitaju kako je to imati dve mame i dve tate. Nemam po dva roditelja, imam samo moju mamu i mog tatu. Ljude koji su me odgajili i učinili da postanem nezavisna, inteligentna i jaka devojka. Zatim, imam i biološku majku, ženu koja me je rodila i kojoj ću biti večno zahvalna za to što sam danas okružena pravim ljudima. Ne znam ništa o ženi koja me je rodila, a ni o mom biološkom ocu i nisam u kontaktu sa njima. Volela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri. Često mi kroz glavu prolaze pitanja da li ličim na nekoga od njih dvoje i imam li neke njihove osobine - napisala je svojevremeno Petra Divac na svom blogu.

