'NEKI KAŽU DA SAM LOŠ OTAC, SLADE SE SVAČIJOM MUKOM' Osman Karić svojom izjavom uzburkao javnost! Ovako se obračunao sa onima koji ga mrze!

Šok!

Osman Karić, otac učesnika Zadruge Stefana Karića, poznat je po svojim aktivnostima na društvenim mrežama. Osman se danas oglasio na Instagramu i na sebi svojstven način se obračunao sa hejterima!

- Mnogi me vole, neki me mrze, neki kažu divan, a neki loš otac. Oni što kažu da sam loš njih ću staviti u isti koš, svakim danom ima ih još. To su za mene neostvarene žene, jako su tužne, jer nisu j*bene, možda su imali mamu, al' ne i tatu, nisu lojalne ni rođenom bratu, sa svima na društvenim mrežama bile u ratu. Takve se slade svačijom mukom i ne jedu jela sa belim lukom. To su vampiri, svi koji su bolji za njih su krivi, podržavaju lažne priče, kriju ku*ave i naglas ko krava u štali riče. Životne priče svoje tuđim brišu i daju ku*avama u Zadruzi skalu višu. Mrze one sve što hoda, svoje slabosti kriju, ne ispod tepiha, već ispod drvenog poda. Ps: Isterivač zlih hejtera - napisao je Osman i dodao u svom stilu:

- 'ajde bake na svoje štake, krenite na mene, ja volim žene. Danas je dan loših baka, stanite u red, primiće ga svaka - zaključio je Osman uz emotikon koji se smeje.

Autor: N.V.