Nisu ga štedeli!

Bivši učesnici ''Zadruge'' Nikola Đorđević i Stefan Šebez večerašnji su gosti u emisiji ''Pitam za druga'' na RED TV-u kod Stefana Kandića Kendija i Ivane Šopić, a tom prilikom komentarisali su odnos Miljane Kulić i Danijela Višića, te osuli paljbu po ovom zadrugaru.

- Ja jedva čekam da se družimo, da dođe pošiljka. To je smešno što je on pričao, mnogo stvari sam o njemu čuo, to je i Neca pričao da je on bio na gej sajtu, a i jedan momak na ulici mi je to ispričao. Ja počeo da se smejem... - rekao je Nikola o Danijelu kojeg poznaje još iz srednje škole i dodao:

- Draži mi je Zola, ali smatram da ne treba da bude s Miljanom, a Danijel kupuje sebi ostanak tamo, zato je sa njom - rekao je bivši zadrugar.

- Miljana ide uz Danijela, on dalje od nje ne može. Vidim da se seli u Niš, Danijel do pobede. S Miljanom nema igre, on još nije svestan - nadovezao se Šebez.

U nastavku pogledajte opširnije:

Autor: M.K.