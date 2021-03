MENSUROV SPOT IZAZVAO HAOS! Ajdarpašić video šta su zadrugari uradili, pa im poslao OVU poruku! (FOTO)

Sve je ispratio.

Mensur Ajdarpašić, bivši zadrugar koji je osvojio treće mesto u "Zadruzi 3", ostavio je velik trag svojim učešćem, a o njemu se i dalje priča u "Zadruzi 4". Sam pomen njegovog imena često izazove pometnju među zadrugarima, naročito onima sa kojima je imao loš odnos. Juče je u Beloj kući pušte spot za njegovu pesmu "Vozi", koji je izazvao pravi haos.

Naime, Marko Đedović je došao na ideju da traži od Drveta mudrosti da se pusti spot, a zauvrat je želeo da otkrije neku tajnu. On je poveo Natašu Radan, koja je imala nekoliko spremnih tajni, a sa njima je pošla i Maja Marinković, koju je Đedović poznao jer je imala odnose sa Mensurom. To se desilo prekjuče, ali je Drvo tada spavalo, a juče su Maja i Nataša otišle same u vrt i odale tajne, zbog čega je kasnije pušten spot.

Maja je skočila i krenula da igra uz Mensurovu pesmu, što je dovelo do sukoba sa Čorbom, koji joj je zamerio što mu je prećutala da je htela da čuje Ajdarpašićevu pesmu, ali i što nije tražila njegovu.

Mina Vrbaški, Mensurova bivša devojka, ustala je sa stola kada je krenuo spot i odbila da ga pogleda. Na pesmu je reagovala i Matora, koja je oplela po Mensuru. Podsetimo, između njih je vladala velika netrpeljivost u trećoj sezoni.

Mensur je video da je njegov spot pušten u "Zadruzi", pa je ovo okačio na svoj Instagram stori.

Hvala RTV Pink, hvala Zadruga - napisao je on i stavio emotikone srca.

Mensura je oduševilo i što ga je pohvalio njegov drug Stefan Karić, pa je za njega izdvojio i poseban stori, gde ga je oslovio sa nadimkom koji mu je dao u "Zadruzi 3" - Karinjo.

Karinjo - napisao je Mensur i dodao emotikon srca.

Autor: M. P.