SANJA ILIĆ JE BIO DIPLOMIRANI ARHITEKTA: Nikad nije radio u struci, a njegova ljubav prema muzici je ipak POBEDILA!

U najranijem detinjstvu je išao na časove klavira.

Kompozitor Aleksandar Sanja Ilić preminuo je danas u 70. godini nakon borbe sa korona virusom. Čuveni muzičar iza sebe ostavio je sina Andreja i pregršt hitova. Ono što je manje poznato da je Sanja Ilić bio diplomirani arhitekta. Na pitanje da li je nekada radio u struci, Ilić je tada odgovorio:

- Nisam, a imao sam ponude iz Amerike, Rima, Pariza... Beograd je najlepše mesto za življenje. Duh koji je nekada bio veličanstven, a sada se polako vraća, ne postoji nigde u civilizovanom svetu. Postoje lepša i bogatija mesta, ali taj duh ne.

U najranijem detinjstvu je išao na časove klavira.

- Muzika me je interesovala i te kako, ali me nije zanimalo da sviram ono što me je profesorka klavira terala da vežbam. Morao sam ipak da sviram šta je škola zahtevala, a onda šta želim. To i danas radim - govorio je ranije Sanja.

Na pitanje gde je pomislio “Ovde je raj, tu bih mogao da živim”, Ilić je tada kazao:

- U Kostariki, gde žive dobri ljudi, nasmejani i prostodušni. Sve će vam biti jasno ako kažem da je to zemlja koja nikada nije ratovala i koja nema vojsku, a izlazi na dva okeana. U stvari, sa jedne strane je Karipsko more, ali je ono deo Atlantskog okeana. Zemlja je čarobna.

Autor: M.K.