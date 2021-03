'PRESTAO SAM DA PIJEM POSLE UDESA' Mitar Mirić otvoreno o životu i karijeri: Zbog OVE pesme je izgubio deo publike!

Ovo ga je koštalo!

Pevač Mitar Mirić progovorio je o karijeri, piću i čuvenom hitu "Ne može nam niko ništa".

Da li si pomišljao da odustaneš u nekom trenutku?

- Jesam, ali sudbina je odlučila drugačije. Novica Urošević spremio je nove pesme i ja sam bio među onima koji su pozvani da odaberu neku od njih. Naravno, pre mene su išli popularniji pevači i na kraju pesma koju oni nisu hteli bude „Poslednja stranica“. Stvarno sam mislio da ako još sa tom, osmom singl ploču ne uspem, da ne bih više ni snimao. Odlazim na tada najpopularniji folk festival „Ilidža“ i šta se desi... Kada sam krenuo, već između prve i druge strofe publika je bila u delirijumu. Bacali su kapute, sakoe, ja sam se devet puta vraćao na bis. Već sledeću noć sam bio zvezda, imao sam transparente fanova. Kada smo pobedili, znam da su Novica i Bane Đokić popili litar vina na eks, preko ruke.

Ipak, odatle se vraćaš u istu onu kafanu iz koje si i došao na festival.

- Da. U to vreme festival nije prenošen na televiziji, tako da je trebalo vremena da se pesma čuje. Pevao sam u kafani još četiri, pet meseci, sve dok se nisam pojavio u emisiji „Nedeljno popodne“. Tada su me menadžeri primetili, počele su turneje, a onda je došlo do toga da sam snimio hit „Voli me danas više nego juče“... Ni tu pesmu drugi pevači nisu prepoznali. Angel Dimov i dan-danas kuka za njom. Onda je Tito umro, bilo je šest meseci žalosti, a ja u to vreme prodajem 400.000 ploča. Postajem velika zvezda.

Da li se desilo da ti nekad ne prepoznaš hit?

- Retko. Nudili su mi recimo od Ipčeta „Da ti gužvam postelju“, ali ona ni izbliza nije hit kao „Voli me danas“.

Šta je sa pićem, da li piješ kao nekad?

- Omiljena pića, dok sam pio, su mi bili špricer ili viski. Ne pijem skoro 15 godina, odnosno izuzetno retko, nije da mi smeta, ni slično, valjda sam rano počeo... Prestao sam da pijem posle jednog udesa 2005. Tada sam se u Bosni slupao, na svu sreću izbegnuta je veća tragedija jer je put bio pust, niko nije išao u susret.

Pesma „Ne može nam niko ništa“ je nezvanična himna mnogih na ovim prostorima...

- A opet, zbog nje sam izgubio deo publike. Rat je ipak uticao na sve nas pevače iz tog vremena. To je čisto ljubavna pesma, snimana je pre rata, 1998. godine, ali su je neki razumeli drugačije - govorio je pevač.

