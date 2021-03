SEDAM GODINA SE BORIO PROTIV OVE BOLESTI, A NIJE NI ZNAO! Tek kada se zarazio koronavirusom, lekari Sanji Ilić otkrili od čega je još bolovao!

Poslednijh dana bio na raspiratoru!

Juče je preminuo muzičar i frontmen grupe „Balkanika” Aleksandar Sanja Ilić (70). Sanja je srpski arhitekta, kompozitor i muzičar. Rođen je 27. marta 1951. godine u Beogradu. Nakon što je pre nekoliko dana hospitalozivan zbog koronavirusa, lekari su otkrili da je poznati muzičar bolovao od leukemije, a da to nije ni sam znao.

Velika tuga potresla je javnost, kada se saznalo da je muzičar preminuo. Ilić je pre nekoliko dana smešten u zemunsku bolnicu usled posledica koronavirusa i bio je na respiratoru. Otežavajuća okolnost za njegovo zdravstveno stanje bila je opaka bolest koju su lekari otkrili tek kad je on hospitalizovan. Naime, lekari su tada ustanovili da je muzičar imao leukemiju sedam godina, a da ni sam nije znao za to. Upravo to uticalo je da se njegovo stanje pogorša, a juče je izgubio bitku s bolešću.

Poznato je da Sanja bio oženjen jednom od najlepših glumica na našim prostorima Zlatom Petković koja je preminula 2012. godine i sa kojim ima sina Andreja Ilića. Mužičar se ponovo oženio 2016. godine sa homeopatkinjom Tatjanom Karajanov.

