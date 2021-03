'Prijateljica me je ubedila da raskinem, a onda se ona udala za njega' Srpska pevačica otkrila ŠOK DETALJE iz svoje prošlosti! NEVEROVATNO!

Kao u latinoameričkoj sapunici!

Pevačica narodne muzike, Jasna Kočijašević dugi niz godina živi u skladnom braku sa svojim suprugom i kolegom Dragoslavom Mihajlovićem, poznatijim kao Kanarinac, te je sada otkrila tajnu uspeha.

- Jako je važan razgovor. Često do nesuglasica dođe zbog bude nesporazuma. Nešto što je meni logično da uradim nešto, njemu ili bilo kom drugom muškarcu ne mora da bude.

Jasna je otkrila da kada je upoznala supruga, tada je izašla iz duge veze.

- Imala sam veliku turneju tada, a mom bivšem dečku, koga nažalost više nema, sam rekla da može da se viđa sa svima, osim sa jednom osobom. I on se baš sa tom osobom video i meni je to preneto i to od strane jedne moje jako dobre prijateljice. Bespogovorno sam raskinula, nikakvo ubeđivanje, slučajni susret i to, ništa me nije zanimalo, trebalo je na drugu stranu da pređe. Ta priča se završila tako što se upravo ta moja dobra prijateljica udala za njega - ispričala je pevačica svoju šokantnu priču.

Autor: M.K.