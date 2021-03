BURAN KRAJ NEDELJE! Zadrugarima glavna tema u Šiša baru bili TARA I ŠA, a onda je usledilo IZBACIVANJE! Protekla noć promenila je SVE! (VIDEO)

Ovo će promeniti tok rijalitija!

Za nama je neočekivana noć na velelepnom imanju. Naime, od silnih ispovesti zadrugara u intervjuima sa voditeljom Darkom Tanasijevićem, do ćutnje jedne zadrugarke koja je ispratila bivšeg dečka iz rijalitija, da bi u ranim jutarnjim satima nastao haos zbog Igre istine Lepog Miće.

U studiju kod Dušice Jakovljević pojavila se samo podrška Mine Vrbaški, njena majka Ivana. Ona je sa Dušicom razgovarala o Mininom boravku u Beloj kući, ali i o vezi Nenada Aleksića Ša i Tare Simov, koju ne podržava.

Prvi na intervjuu kod Darka bio je Nenad Aleksić Ša. On je otkrio sve o vezi sa Tarom Simov, ali i o njegovoj još uvek zakonitoj supruzi Ivani, a onda se osvrnuo i na sukob sa Nadicom Zeljković.

Ša je najpre ispričao kako mu je teško i kako u glavi ima sto stvari. On se nakon toga osvrnuo na Taru. Naime, reper je otkrio da mu je sve bilo zanimljivo sa Tarom u početku, ali da 20 godina mlađa devojka ne može da shvati neke stvari koje se njemu dešavaju.

Ša se osvrnuo i na sukob sa Nadicom, kojoj zamera to što konstantno pominje njegovu i Ivaninu majku i poredi se sa njima. Ša je otkrio da mu je na neki način laknulo kada je čuo da Ivana hoće da se razvede i da je skinula njegovo prezime, jer mu je to na neki način pomoglo da se opusti i uđe u vezu sa Tarom.

Miljana Kulić bila je sledeća zadrugarka koja je obavila razgovor sa Darkom Tanasijevićem. Ona je voditelju otkrila sve u vezi njenog odnosa sa Kristijanom Golubovićem, a onda se osvrnula i na bivše momke i simpatije.

Miljana je rekla da je čula priče zadrugara da je zaljubljena u Kristijana i da mu se zbog toga namerno približava, ali da tu nema ničega osim prijateljstva. Takođe, ona je otkrila da je razočarana u Mišela Gvozdenovića zbog sukoba koji su imali i zbog cele situacije oko kreveta što su mu i ostali zadruagri zamerili.

Kulićeva je nakon toga priznala da je završila svaku priču sa Danijelom Višićem, ali i da postoje neke emocije prema Lazaru Čoliću Zoli, ali da mu mnogo zamera na tome što je vređao njenu majku Mariju i što joj nije verovao u priče za njene roditelje. Ona je potom vezu Tare i Ša uporedila sa Slobodanom Radanovićem i Lunom Đogani i nazvala ih "dno dna".

Naredni Darkov sagovornik u Šiša baru bio je Marko Janjušević Janjuš. On je otkrio da smatra da Milan Janković Čorba ponižava Maju Marinković koja je vidno neraspoložena zbog toga. Takođe, Janjuš je rekao da je primetio Majine poglede koji nikada nisu prestali i tugu koju krije u očima, pa se osvrnuo na to da ona takve stvari nikada neće priznati.

Janjuš je potom otkrio koje je savete davao Nenadu Aleksiću u vezi Tare Simov i koliko mu je puta rekao da se skloni, ali reper nije hteo da ga sluša.

Nakon Janjuša, u Šiša bar su došli Milica Kemez i Bora Santana. Njih dvoje već neko vreme ne pričaju, ali su bili šokirani kada su dobili poklone, jer im je danas godišnjica veze. Milica je bila ubeđena da je Bora to zaboravio ali on joj je stavio do znanja da nije. Milica je čak i zaplakala kada je videla poklone od podrške koje su dobili.

Sledeći koji je razgovarao sa Darkom bio je Fran Pujas. On je iskreno odgovorio Darku na pitanja o Pauli Hublin i Vladimiru Tomoviću. Poznato je da su Paula i Tomović ušli u ljubavnu vezu, a Fran smatra da se ona zaljubila, ali sa Tomovićeve strane nema tolikih emocija. Fran je takođe priznao Darku da mu jako prija društvo Teodore Bilanović.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u Šiša baru i Kristijana Golubovića, koji je uvek imao interesantne analize svih zadrugara.

On je najpre otkrio da smatra da se Miljana Kulić zaljubljuje u njega, jer ga sluša za sve i trči oko njega. Sa druge strane Kristijan je ljut na Milana Jankovića Čorbu zbog ponašanja prema Maji Marinković. Golubović je otkrio da ne želi da komentariše to ali da mu je jako krivo što se Čorba tako ponaša.

Kristijan se potom osvrnuo na Nenada Aleksića Ša i Taru Simov. On smatra da se reper pogubio u svojim rečima i delima koje radi. On je ubeđen da je on čekao samo potvrdu da se razvodi da bi se opustio.

Na kraju kao šlag na tortu došao je Lepi Mića, koji je Darku najiskrenije prokomentarisao sve odnose u Beloj kući. Prvu temu Ša i Tare je okarakterisao kao lošu. Po njegovim rečima, njih dvoje žele sve da svale na Nadicu Zeljković koja im se postavlja kao majka, ali ona kao majka ćerke koja je prevarena morala je da iznese svoje mišljenje što njima smeta.

Mića se osvrnuo i na odnos sa Majom Marinković koju je branio dve godine, ali njeno ponašanje po njegovom mišljenju više nije kako treba. Što se tiče veze Vladimira Tomovića i Paule Hublin, MIća smatra da je to farsa, ali sa druge strane veruje u vezu Teodore Bilanović i Frana Pujasa.

Usledilo je Izbacivanje. Darko i nominovani zadrugari Mina Vrbaški I Lazar Čolić Zola su došli u salu za fizičko i Darko je obajsnio pravila igrice u kojoj se pobedniku dupliraju osvojeni glasovi.

Na znak Velikog šefa Mina i Zola su krenuli u akciju. Nakon odigrane igrice, pobedu je odnela Mina, te su se njoj duplirali SMS glasovi publike. Voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je Darku konačne procente glasova. Mina je osvojila 71% glasova, dok je Zola osvojio 29% i zauvek napustio Zadrugu 4.

Svi su čekali kako će Miljana Kulić da odreaguje, a ona je uputila nekoliko provokacija. Međutim, Miljana je čekala da se svi zadrugari pozdrave sa Zolom, ali on nije hteo da se pozdravi sa njom.

Kajne lova, kajne krmača, kajne moja p**ka više - vikala je Miljana.

Nakon što je Lazar Čolić Zola definitivno izbačen, on je svoje impresije i utiske otkrio Dušici Jakovljević sa kojom je razgovarao u studiju.

Izlazim regularno, to mi je bio primaran cilj. Osećam se odlično! - rekao je Čolić.

Zola je potom ispričao da je sa Miljanom Kulić završio za sva vremena i da ga ona uopšte ne zanima.

Nakon što je saznala da je Lazar Čolić izbačen iz Zadruge, Miljana Kulić se osamila u apartmanu, gde je u tišini razmišljala.

Usledila je Mićina Igra istine, u kojoj je Zorica Erić otkrila da su najljigavije osobe u kući Mišel, Čorba i Anja. Sa druge strane Maja Marinković jen otkrila da joj je Brendon ispričao da je Teodora Bilanović bila sa nekim starijim muškarcem u vezi, što je ona porekla i nazvala Brendona isfrustriranim.

Brendon je potom otkrio da šta je Maja pričala za bivšeg zadrugara Mensura Ajdarpašića:

Pričala je da Mensur ima najveći, najmoćniji polni organ, ali to je istina, Maja se hvalila toj drugarici, sa kojom više nije dobra, da Mensur ima ogroman polni organ, evo Mina kaže da je to tačno - rekao je Radonić.

Usledio je haos između Monike Horvat i Jovane Ljubisavljević gde je Monika zapretila misici da će sve reći Stefanu Kariću o njenim planovima i aferama.

Kako su zadrugari uspešno odigrali Mićinu igru istine, Marko Đedović je prvi došao do korpe sa nagradama, kako bi na ravne časti podelio slatkiše i cigarete. On je najpre nešto uzeo za sebe, nakon čega je sve otvorio i pokušao da osvoji dovoljno za sve. Međutim, u momentu kada je došao do stola, oko njega se napravio metež, a zadrugari su se okupili oko njega, i pokušali da uzmi što više za sebe, što je Filipa Cara posebno iznerviralo.

Šta nas sve čeka ove nedelje, ostaje da vidimo.

