PUČE LJUBAV Saznajemo: Dragana Mitar ponovo raskinula s Đoletom, ovaj put za sva vremena: 'Sve je istina...'

Harmonija nije potrajala.

Bivša članica grupe "Models" Dragana Mitar nakon učešća u trećoj sezoni "Zadruge" stavila je tačku na vezu sa Edisom Fetićem i otpočela romansu s do tada javnosti nepoznatim Đorđem Gajićem.

Veza im je od samog starta bila turbulentna - osim gala proslava, luksuznih poklona i putovanja, nekoliko puta je čak dolazilo do raskida, međutim nakon poslednjeg pomirenja u nizu činilo se da je "to - to". Dragana i Đorđe kovali su planove za budućnost, koji su brže-bolje pali u vodu.

U prilog našim saznanjima da je njihovoj ljubavi došao kraj govore i činjenice da su se doskorašnji partneri otpratili sa Instagrama i uklonili sve zajedničke fotografije. Međutim, da ne bismo nagađali, pozvali smo Draganu, koja nije bila raspoložena da detaljiše o razlozima raskida. Ipak, naša saznanja je potvrdila.

Ne bih da komentarišem svoj ljubavni život više, nadam se da ćete poštovati moju odluku. Neću javno pričati o tome, mogu samo da potvrdim da sam sama, nisam u vezi, i to je sve - priznala je Dragana za Pink.rs.

Budući da je ponovo solo, pitali smo je ima li novih udvarača.

- Toga je uvek bilo i biće - kroz smeh je zaključila bivša zadrugarka.

Autor: D. Tanasijević