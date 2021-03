BRESKVICA NASTAVLJA SOLO KARIJERU! Stavila tačku na svaku vezu sa Vojažem i izazvala burne reakcije fanova! (FOTO)

Razočarani!

Vest o raskidu Mihajla Veruovića Vojaža i Anđele Ignjatović Breskvice uzdrmala je domaću javnost, a nova zabrinutost fanova usledila je kada je Breskvica stavila do znanja da nastavlja solo karijeru.

Naime, cela situacija miriše na to da je Breskvica rešila da stavi tačku na saradnju sa srpskim treperom, te da nisu uspeli da dovedu stvari u red, ni na emotivno, ni na poslovnom polju.

Nakon što je pevačica objavila na svom Instagramu vest kojom je stavila do znanja da nastavlja karijeru, ali sama, društvene mreže su se usijale od komentara, a većina obožavalaca smatra da to neće biti to bez Vojaža.

“Šta? Ja i dalje ne mogu da prihvatim da vi više ne postojite! Bez Vojaža to nije to! Ne želimo da te gledamo bez Vojaža!”, bili su samo neki od komentara razočaranih fanova.

Međutim, Anđela se nije trudila da odgovori fanovima na komentare, kojih je bilo u velikim količinama.

Podsetimo, poznati par je raskinuo početkom ove godine. Do sada nisu javno komentarisali prekid veze, ali su fanovi u njihovim statusima na Instagramu, naslućivali da se oni još uvek vole i da će se uskoro pomiriti.

Autor: M.M.