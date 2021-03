TANJA SAVIĆ PONOVO SA SINOVIMA?! Pevačica objavila njihovu fotku i poruku koja je iznenadila sve: 'Ovih 335 dana bez vas bilo je uzalud'

O čemu se radi?

Pevačica Tanja Savić od prošle godine vodi bitku kako bi ponovo bila sa svojom decom. Naime, kako je navodila upravo pevačica, njen suprug Dušan je bez njenog znanja odveo njihove sinove u Australiju. Ali, izgleda da su oni sada ponovo zajedno.

- Moje dve najveće ljubavi. Maksim i Đorđe. Svih ovih 335 dana bez vas bilo je uzalud. Iako sam bila jako usamljena, nekako, uz vas smeh koji (uprkos fizičkoj razdvojenosti od vas) nikako nije jenjavao u mojim mislima i bio mi je ujedno i postrek za dan kad vas budem ponovo videla. Taj glas mi je davao nadu. Glas mojih anđela. Samo mi znamo kako je ta ljubav između nas čarobna. Nešto što se recčima ne može opisati. Ali pogledom i osmehom može. Ti momenti kad se razumemo i kada ne govorimo nemaju cenu. Dok se sve vreme od kuće do škole drzimo za ruke... Dok noćima ležimo zajedno i smejemo se mojim smešnim izmišljenim bajkama. Sve je to bilo prekinuto na jedno vreme. Život nije bajka...Biti majka je Božiji poziv da budeš borac i učitelj. Kada od učenika postaneš učitelj e to je onda pobeda. Pobeda nad samim sobom. Vi ste moji heroji. Dali ste mi snagu da izdržim. Čuvam svoju radost i treptaj u srcu za naše nemirne i razigrane buduće dane. Napokon su uslišene naše molitve da konačno budemo zajedno! Voli vas mama. Ps. Hvala vama što ste bili tu uvek kada je trebalo. Ja sam najsreććnija mama - napisala je Tanja.

O čemu se tačno radi ostaje da vidimo.

Autor: N.V.