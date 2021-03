DARKO LAZIĆ I MARINA VIŠE NISU ZAJEDNO?! Otkriveni detalji iz njihovog života koje pokušavaju da sakriju, a ovo će vas tek šokirati! (VIDEO)

Da li je ovo tačno?!

Pevač Darko Lazić ponovo se našao u žiži javnosti, nakon što je otkriveno da je zabavljao goste na jednoj ilegalnoj korona žurki. Na jednom prestoničkom splavu komunalna milicija, uz pratnju policije, prekinula je uživo muziku na veselju sa 25 ljudi. Svi su, uključujući i Lazića, legitimisani, a protiv organizatora žurke poneta je krivična prijava.

Dok se Darko nije oglasio, njegova verenica Marina je dala izjavu za medije.

- Uspavljujem bebu, novinari su počeli da me zovu. Ne znam koja žurka je u pitanju i gde je to Darko bio... Stvarno ni ja ne znam gde je on više ni sta radi... Nije kod kuće sad... Ne znam šta se dešava, probaću sad da ga pozovem - rekla je ona, piše Srpski Telegraf.

Kako navodi emisija "Ekskluzivno", upravo zbog ovakve Marinine izjave naslućuje se da je tačno ono što se dugo šuška, ali niko nije objavio. Naime, kako saznaje i navodi emisija "Ekskluzivno", Marina i Darko više nisu zajedno, te je ona sve češće u rodnim Pećincima.

Pored toga, kako navodi emisija "Eksluzivno", na korona žurki gde je Darko pevao, 15. marta, on je navodno bio u društvu starlete Slađane, koja se vidi s leđa, pa su se oni zapitali da li je pevao ljubavnici, ali to nije potvrđeno.

Autor: N.V.