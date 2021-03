'BIO JE NA KISEONIKU' Poznata braća muzičari preležali KORONU, evo kroz šta su sve prošli! (FOTO)

Jedan koronu preležao kod kuće, dok je drugi završio u bolnici.

Muzičari Žika (78) i Dragi Jelić (73), osnivači "YU grupe", nedavno su preležali korona virus. Braća su se, srećom, sada oporavila, ali situacija nije bila naivna.

- Na našu sreću, prošlo je - počeo je Dragi Jelić i objasnio da je on koronu preležao kod kuće, dok je Žika završio u bolnici.

- Ja sam kod kuće preležao, dok je Žika morao da ide u bolnicu " Dr Dragiša Mišović", devet dana. Bio je na kiseoniku, i uspeo je da se vrati u normalno stanje. Temperatura koja nije mnogo visoka, do 38, a oko ukusa i mirisa - to nikad do sada nisam doživeo. Ne mogu od voća ništa da jedem, a inače volim voće. Osetio sam malu malaksalost, ništa opasno. Žika je bio u težoj situaciji, ispostavilo se da je odlazak u bolnicu za njega najbolje rešenje. I on je sada kod kuće, super se oporavio, povratio snagu, ne zamara se. Normalno, nismo aktivni kao u poslednje vreme, ali to više iz predostrožnosti - rekao je Dragi.

Autor: M.K.