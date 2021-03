LUKAS VOLI PILETINU?! Osvanula fotka na kojoj je vrlo prisan sa bivšom učesnicom ZADRUGE, i to u njegovom stanu! A onda se oglasila i ona!

Javno pokazala koliko ga voli!

Aca Lukas, kako se priča po estradnim kuloarima, viđa se sa učesnicom "Zadruge 2" Biljanom Micić.

U prilog tome svedoči i fotografija koju je ova mlada pevačica objavila na svom Instagram profilu. Na njoj se vidi koliko je prisna sa popularnim muzičarem. Fotografija je nastala na kauču u njegovoj dnevnoj sobi, a to koliko su bliski, pokazuje i poza u kojoj su se našli.

Dok je on drži za ruku, ona je jednu nogu prebacila preko pevačeve butine, a drugu je stavila na trosed i ljubi ga u čelo. Njihova zajednička fotografija izazvala je veliku pažnju njenih pratilaca na društvenim mrežama, a da između njih ima nešto više od prijateljstva, mnogima je bilo jasno jer je kao opis slike napisala "najviše" i tri srca. Mnogi su zaključili da to znači da Biljana Lukasa voli najviše. Bilo je i onih koji su ih pohvalili.

- Baš ste lep par - glasio je jedan od komentara, dok su ostali mahom ostavljali srca i smajliće. Da su među njima sevnule varnice, uveliko se šuška u estradnim krugovima, ali kako Aca nije neko ko se hvali i ne voli da se o njegovim devojkama piše, vezu čuvaju u tajnosti. To dokazuje i Biljanina izjava kada smo je pozvali za komentar.

- Jao, nemojte molim vas to da pišete. Mi se družimo. Njegov sin treba da mi radi pesmu, a to je bio prijateljski poljubac. Lukas je muzička legenda i veoma ga cenim i poštujem. Nema ništa među nama. Izašao mi je u susret poslovno, i to je sve. Da ima nešto više, ja bih prva objavila na sva zvona - rekla je pomalo zbunjena Biljana.

