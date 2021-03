SPREMA SE HAOS! Karić kod Sanje Marinković žestoko prozvao Tomovića, izbiće haos čim bude saznao (FOTO)

Njemu je za sedam dana pošlo za rukom ono što Tomoviću mesecima nije!

Na čemu to učesnicima "Zadruge" zavide drugi cimeri iz Bele kuće? Prva je na to pitanje u ovonedeljnom "Magazinu in" odgovorila Miljana Kulić, koja je iznela sijaset razloga zbog čega su na nju ljubomorni zadrugari.

Zavide mi apsolutno na svemu - i što mogu da budem šoumen, da nasmejem gledaoce, da budem dobar komentator, što sam realna, iskrena... Njih istina boli! Žao mi je što nekada moram da se spustim na njihov intelektualni nivo da bih bila ista kao oni, da bi me razumeo sagovornik. Zavide mi jer sam neumorna, harizmatična, temperamentna, prirodna... I u potpunosti znaju da sam dobar čovek i da imam dobru dušu - samouverena je bila Miljana.

Reč je tražio i Stefan Karić, koji je istakao da mu muškarci u "Zadruzi" zavide zbog Jovane Ljubisavljević. Iskoristio je priliku i da žestoko prozove svog bivšeg prijatelja Vladimira Tomovića, koji se mesecima bezuspešno trudio da osvoji srce Ljubisavljevićeve.

- Meni verovatno zavide zbog Jovane, muškarci... Verovatno zato što su je osvajali, a nisu uspeli da je osvoje - rekao je Karić, na čije reči je odmah reagovala Miljana.

- Aludiraš na Tomovića? - direktno ga je upitala, pa dobila i direktan odgovor.

- Aludiram na sve, počev od Tomovića.

- Ja isto mislim da mi zavide na Stefanu i što sam do polovine rijalitija negde bila sama i svoja. Određene devojke verovatno imaju neke simpatije prema njemu koje kriju ili ne kriju - nadovezala se i misica.

Svoje mišljenje na ovu temu iznela je i Teodora Bilanović.

- Zavide mi na mom miru i što nikakavi komentarima ne mogu da poljuljaju ni mene ni moju ličnost - istakla je ona, kojoj je Miljana Kulić dobacila da je niko, zapravo, ni ne komentariše.

Autor: D.T.