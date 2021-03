'Mislila sam da sam dosadna i najgora na svetu' Tanja Bošković progovorila o ljubavi, pa otkrila na koji način ju je ostavio čovek njenog života!

Iznenadićete se!

Tanja Bošković je rođena 27. juna 1953. godine u Beogradu. Potiče iz ugledne porodice, majka Ivanka i otac Velizar su joj bili profesori književnosti, a ima sestru Slavenku koja je dve godine mlađa od nje.

Do sedamnaeste godine je živela u Aranđelovcu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. U Beogradu je upisala Fakultet dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića. Studirala je sa Goricom Popović, Jelicom Sretenović, Radmilom Živković, Zlatom Numanagić i Brankom Jerinićem. 1973. godine je diplomirala.

Uspela je da napravi bogatu glumačku karijeru, a nema osobe koja ne zna bar za jednu njenu ulogu. Čak i danas igra bez pauze i kaže da ne veruje da će ikada prestati. Tokom svoje dugačke i plodne karijere, Tanja je bila zvezda mjuzikla Pozorišta na Terazijama, a 1986. godine je postala stalni član Ateljea 212. Priznala je da joj se dešavalo da ovacije traju i po 20 minuta nakon izvođenja predstave.

Ono što je uvek intrigiralo javnost je njen ljubavni život, za koji ona kaže da nije bio naročito uspešan.

- Nekad sam jako patila što su me frajeri ostavljali brzo, bez objašnjenja. Mislila sam da sam dosadna i najgora na svetu kad me niko ne voli. U stvari nisu me voleli onako kako sam očekivala: bezuslovno i do kraja života - rekla je ona jednom prilikom.

- Meni je žao što nisam uspela da bivam udata. Prosto mi nije Bog dao taj dar, dao mi je druge darove. Na tome sam beskrajno zahvalna. A ovo nisam umela - priznaje ona.

Volela je jednom jako, ali ta ljubav se završila neslavno, a raskid je ostavi neizbrisiv trag. Tanja iz veze sa rediteljem Dejanom Karaklajićem ima dvoje dece, ćerku Lanu i sina Dorđa. Ćerka je krenula njenim stopama i bavi se glumom, a sin je završio Fakultet političkih nauka i početkom 2014. godine se oženio i danas živi u Americi.

Ova veza nije uspela da opstane, a čovek koga je neizmerno volela, kako ona kaže, je ostavio rečima:

- Ne vredi, ti si udata za pozorište - kazala je Tanja u jednoj emisiji.

Autor: N.V.