Voditelj Darko Tanasijević je ove noći ugostio nekoliko zadrugara, a oni su, kao što je običaj svake nedelje, sa njim prečešljali sve teme koje su aktuelne u kući. Naime, burna nedelja za nama otvorila je mnoga pitanja, a šta će na to njemu reći njegov prvi gost, ostaje da saznamo. Njegov naredni sagovornik jeste upravo jedan od najintrigantnijih zadrugara, a to je Lepi Mića. On se odmah dotakao odnosa na imanju:

Meni su neke priče jasne kao dan, i kada sma ti rekao za Sandru i Anđela, dešavaju se emocije sa Sandrine strabe. Raspada se taj klan, i Rialda me je pitala ima li večeras igre istine. Jasno je kao dan da je Ermina nezadovoljna. Mina je bila sa Anđelom, zamenila se sa Erminom sa krevetom, čineći joj uslugu, a ona je znala da Sandra ima emocije prema Anđelu. Mada ja mislim da bi idealna priča bili Anđelo i Teodora. Ona ima ogromno poverenje, ali ja ne bih da je razočaram, jer znam neke stvari. Ja sam rekao Anđelu da bi ta prriča bila okej, ali Nataša je tu, koja Anđela ne pušta! Ona je kao inventar, mada mislim da je ona to provalila. Smatram da će u idućoj sedmicci da Teodora bude bliža sa Ađelom, a Čorba je opet zagrizao za nju. Vidim ja sve.Rekao sam joj ako je bilo emocija i to, ona ne treba da ulazi u bilo kakve odnose sa Franom i Tomovićem, i tu je ostala nedorečena, a kada je Čorba pozove u pab, ona ode - konstatovao je Mića.

Maja i Čorba? - pitao je voditelj.

Čorba ima najveću emociju u kući prema Maji. Samo ja znam odnos Čorbe i Teodore, ali reći ću sve kasnije, moram to da kažem. Danas se sve čulo na kamerama, tako da nema potrebe da ponavljamo. Oni su neko ko je više od prijateljstva, e sada, desilo se nešto između njih letos i to što su bili nije više sigurno, a ona je ušla i zatekla ga neodgovornog prema ženama. To su stvari koje... Imamo Čorbin odgovor, koji je uvek otvarao mogućnost da njih dvoje treba nešto da urad. Pitanje je samo da li on ima snage da ostavi Maju, a ako se Teodori on ne desi, biće priča sa Anđelom - rekao je Mića pa se osvrnuo na Maju:

Imam informaciju da je Car izjavio u svo obraćanju da će sve doći na svoje da će Maja biti sa Janjušem, a Fran sa Paulom, jako je interesantno ko je to rekao, obzirom na drugrstvo sa Janjušem i sa Vladimirom. kao što ja sada kažem da će Teodora biti ili sa jednim ili sa drugim, isto tako i Car vidi iz svojih prijateljstava - dodao je Mića, pa govorio o Caru i Mini:

On se udvara istivremeno Mini, Milici, Maji, svima! Ja sma danas rekao Sanji da su jako sumnjivi, i kažem joj da treba da vidi šta radi. Ona sada sa Carom, a bila je sa Franom, a Car smrtno zaljubljen u Minu... Ja neke stvari kapiram... I ona kaže kao da joj treba zagrljaj, ja ne znam šta je problem što neće da prizna da joj prija Carev zagrljaj. Sanja je bila u vezi sa Matorom, pa Fran, pa Car pa su se vratile slike sa Tomovićem, pa je bila sa Anđelom, a on sa Sandrom... Više ne može da se pohvata, to su haosi! Matora je najbolja sa Anđelom i Sandrom koja je sada loša sa Nadicom i Rialdom...A Rialda ima varnice sa Stefanom... - dodao je Mića.

Odnos Rialde i Kenana je meni jasan kao dan, ima tu sigurnost kod njega, a njene ambicije i želje su jasne kao dan. Ona njega neće videti na razglednici. Tvrdim da će ona završiti sa Alenom - otkrio je Mića, pa nastavio:

Maja me pitala hoću li im pevati na svadbi kada je videla da se grle - dodao je Mića.

Kako će se Maja ponašati? - nastavljao je voditelj.

Slobodu! Ona će se sada probuditi. On nema mu*a, treba da je stavi za vođu. Ne, neće je staviti da ona ne dobije vetar u leđa, nego da je gasi A on ne zna da kada sve spolja vidi, on kao konzervativac i nacionalista, on će doći do eksplozije u galvi. i tu će osećanja da se hlade. Ona će da shvati da ništa ovde nije bilo dobro za nju. Ovako je ostala neko ko je štitio, postala je persona koja ne postoji. Ona danas radi ceo dan, smeje se, raspoložena - dodao je Mića.

