Ovo je sve obeležilo proteklu noć u Beloj kući!

Proteklu noć na velelepnom imanju, pored izbacivanja, obeležili su i intervjui voditelja Darka Tanasijevića sa pojedinim zadrugarima od kojih je saznao sve tajne u Beloj kući. Međutim, tajne zadrugara saznao je i Lepi Mića na njegovoj Igri istine koju su igrali u ranim jutarnjim satima.

Najpre je u studiju kod Dušice Jakovljević gostovao Boban, drug nominovanog Alena Hadrovića, dok se podrška Tare Simov nije pojavila. Boban je u startu emisije rekao da podržava vezu Alena i Maje Marković, a onda je gledaocima otkrio da je on prijatelj oca Nenada Aleksića Ša.

Nakon klipa zabranjene ljubav Ša i Tare, Boban je prokomentarisao njihovu vezu. Naime, Boban smatra da je Ša pogrešio, jer da je ušao u vezu u kojoj je sve u redu, u kojoj nema suza, svađa, pljuvanja po njegovim rečima, tu vezu bi podržao, ali ovako ne.

Boban je onda izneo stav reperove porodice, koja po njemu ne podržava vezu Tare i Ša. Oni smatraju da se Nenad konstantno kaje kada u svojoj svađi sa Tarom stalno pominje šta je ostavio zbog nje. Takođe, on navodi da su oni uz njega jer je on je ipak njihov, ali da tu vezu ne podržavaju.

Prvi koji je došao u Šiša bar kod Darka Tanasijevića na intervju bio je baš Nenad Aleksić Ša. On se Darku poverio o svemu što ima veze sa Tarom.

On je otkrio da mu jako smeta Tarino peckanje sa Vladimirom Tomovićem, ali i da je najveći problem u njihovoj vezi razlika u godinama. Ša je Darku otkrio da je za njihovu vezu najbitniji kompromis i da moraju to da srede jer nije realno da se oni menjaju, ali je realno da nađu kompromis jer su oboje zreli. Takođe Ša je rekao da na neki način veruje u budućnost sa Tarom, ali ako dođe do još jedne velike svađa da njihova veza nema poentu.

Voditelj Darko Tanasijević popričao je i sa Vladimirom Tomovićem o najinteresantnijim temama. Svakako njegov odnos sa Paulom Hublin je bio neizostavan.

On je sa voditeljem popričao o njegovom odnosu sa Paulom Hublin. Naime, Tomović je otkrio da zamera Pauli na pojedinim stvarima, na primer to što nije poslušala oca za cigare, pa kako onda da posluša njega. Takođe on smatra da Filip Car i Paula ne znaju da igraju rijaliti. Tomović je potom prokomentarisao da je Paula jedna lepa i talentovana devojka i da joj veruje da ne igra igru sa Franom Pujasom, njenim bivšim momkom, kojeg je nazvao bezbožnik.

Nakon toga Tomović je otkrio da smatra da je ljubav Tare i Ša bolesna i da nema smisla.

Naredni Darkov sagovornik bio je Fran Pujas. On je na početku intervjua Darku otkrio da je u vezi sa Minom Vrbaški. On je otkrio da ga svi upozoravaju da treba da se skloni od nje, ali da on ne želi.

Fran je otkrio da ga je Mina izvukla iz priče o Vladimiru Tomoviću i njegove bivše Paule Hublin, za koju on smatra da je kako čudna.

Fran se potom osvrnuo na odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. On smatra da se njih dvoje mnogo manje svađaju nego pre nego što su zvanično uplovili u vezu, a onda je otkrio da moraju mnogo da pričaju da bi ta veza uspela.

Nakon Frana u Šiša bar je došla i Nadica Zeljković. Ona je prvi put Darku otkrila sve što misli o vezi Tara i Ša i zašto je reperu rekla da je ona i njegova i Ivanina majka.

Ona je Darku ispričala da je veza repera i Tare dolila so na ranu koju je osećala kada je gledala svoju ćerku u rijalitiju. Naime, znajući sve šta je Kija prošla zbog javne prevare od bivšeg supruge Slobodana Radanovića, Nadica je osudlia tu vezu i rekla da bi Nenad morao malo više da se zapita kako se Ivana (njegova još uvek zakonita supruga) oseća.

Nadica je objasnila Darku da je pokušala više puta da skrene pažnu Ša da mu devojka od dvadeset godina ne treba i da ona nije za njega, ali nije vredelo. Po njenim rečima Tara je postala jako bezobrazna od kako je ušla u vezu sa Ša jer ona sebe vidi kao da mu je već žena, a Nadica misli da ta veza nema budućnost.

Sa Darkom su se nakon Nadice, u Šiša baru, našli Miljana Kulić i Kristijan Golubović. Ovaj tandem je Darku otkrio kako su promenili mišljenje jedno o drugom. Naime Kristijan je ispričao da gotivi Miljanu kada je ovakva vesela i luda, i da joj zamera na nekom ponašanju koje je pokazala ranije. Sada se po njegovim rečima promenila i konstantno misli na majku i oca, ali i na svoje dete. Sa druge strane MIljana je otkrila da se plašila Golubovića jer je smatrala da je ne voli, pa je zbog toga imala odbojan stav prema njemu.

Oni su Darku otkrili da su totalno promenili mišljenje jedno o drugom, pa je Miljana i istakla da od prošle noći spava u pabu.

Poslednji zadrugar kojeg je Darko ugostio prošle noći bio je Lepi Mića. On je otkrio da se ženski klan u Beloj kući raspada. Naime, on smatra da je pre svega Ermina Pašović nezadovoljna zbog toga što se manje druže sa njom. Sa druge strane Mića je ubeđen da je Sandra Rešić zaljubljena u Anđela Rankovića.

Mića je Darku otkrio da on zna pravu istinu odnosa Teodore Bilanović i Milana Jankovića Čorbe, ali da će to otkriti kada za to dođe vreme. On je takođe ispričao da Filip Car muva sve devojke u Beloj kući i da ne može da se odluči ni za jednu, ali da najviše pati za Minom.

Usledilo je Izbacivanje. Svi su se okupili u sportskoj hali, a onda je Darko došao sa nominovanim zadrugarima Tarom Simov i Alenom Hadrovićem.

Nakon uzbudljive igrice, ni Tara ni Alen nisu uspeli da reše mozgalicu, te se nikome nisu SMS glasovi duplirali. Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je Darku glasove, a onda je obavestio zadrugare.

Jedno od vas ima 79% glasova, a onaj ko napušta imanje ima 21% glasova. A 79% glasova ima Tara Simov - izjavio je Darko.

Nakon što je Darko saopštio ko je napustio velelepno imanje, Maja Marković, Alenova devojka, je zaplakala.

Nakon što je napustio velelepno imanje, Alen Hadrović se našao sa voditeljkom Dušicom Jakoviljević u studiju, gde su porazgovarali o njegovom učešću u Zadruzi 4.

Alen je otkrio da veruje u svoju vezu sa Majom Marković i da je ponosan na sve što su uspeli da reše. On je istakao da će njih dvoje uživati van rijalitija.

Alen je Maji otkrio da po njemu veza Tare i Ša ima budućnost, ali da će se svađati mnogo. Podržao je Aleksandru Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša i otkrio da njih dvoje treba da uđu u ljubavnu vezu, a potom je izjavio da su mu favoriti Paula Hublin i Krisitjan Golubović.

Nakon ispadanja počela je Mićina igra istrine. Na samom početku je Nataša Radan je otkrila da je Alenu Hadroviću na izlasku dala igračku irvasa da joj čuva dok ona ne izađe. Nakon toga Mića je upitao Sandru Rešić da li zna da je Nataša ljuta na sve devojke koje pričaju sa Anđelom Rankovićem. Sandra je rekla da zna za to, ali da je pričala sa Natašom i da Radanova zna da se njih dvoje samo druže.

Usledilo je pitanje za Maju Marinković, a ticalo se Marka Janjuševića Janjuša i njihovog odnosa i razgovora. Maja je otkrila da su njih dvoje stavili tačku na sve i da je ta priča gotova. Zorica Erić smatra da Maja nikada neće preboleti Janjuša i da joj je to najveći problem.

Milan Janković Čorba se nesvesno u toku Igre istine odao da ima osećanja prema Teodori Bilanović. Naime on je naišao na osudu zadrugara zbog ponašanja prema Maji Marinković.

Nakon "Mićine igre istine" za zadrugare je stigla i očekivana nagrada. Marko Đedović je bio taj koji je zajedno sa Filipom Carem uzeo nagradu, nakon čega je rešio da podeli ono što su zadrugari dobili.

Šta će se sve dešavati ovde nedelje i koga je Alen postavio za novog vođu nastavite da pratite na našem portalu Pink.rs i na TV Pink!

Autor: N.B.