Glumica Danijela Štajnfeld je u beogradskom Višem tužilaštvu navela je da je glumac Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao. Ova 37-godišnja glumica o svemu je progovorila za jednu emisiju.

Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić, u maju 2012. godine. Posle četiri dana igrali smo predstavu. Bila sam u šoku. Htela sam odmah da zovem policiju, ali sam razmišljala šta će se desiti. Morate da razumete to stanje. Ja sam govorila ‘ne’ neprestano, dok god sam mogla - počinje svoju ispovest Danijela.

- Kada se pojavio slučaj žrtava Miroslava Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivista protiv seksualnih zločina. U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti - kaže Danijela Štajnfeld.

Glumica se otisnula put Amerike samo 40 dana nakon traumatičnog događaja kako bi pokušala da sve zaboravi. Ipak, kaže da je počela da ima psihičke probleme - svaka sitnica je počela da je podseća na nemili događaj, prestala je da spava, da jede. U jednom trenutku je pomišljala i na samoubistvo. Lekari su joj dijagnostifikovali postraumatski sindrom - jasan i merljiv dokaz da je traumu preživela.

Ja sam se lečila od posttraumatskog stresnog poremećaja jedno dve godine. Ja u to vreme nisam mogla da funkcionišem normalno kao osoba, da se osećam sigurno. Bila sam uglavnom zatvorena. Ako bi bio neko ko bi me podsetio na njega u bilo kom smislu, meni bi počela teškoća sa disanjem i mogla sam da dobijem panične napade- priča Danijela u intervjuu.

Podsetimo, Danijela je prvi put istinu o silovanju otkrila u dokumentarcu "Zaceli me", a nakon toga priznala je i da je reč o jednom moćniku iz domaće filmske industrije, ali je do sada njegov identitet bio nepoznat javnosti.

- Dala sam audio snimak priznanja mog silovatelja pre tri meseca javnom tužiocu i policiji. Dala sam iskaz i od njih ništa više nisam čula. Sada je na policiji i tužilaštvu. Njih molim vas pitajte, i zbog mene i zbog svih vas - napisala je Danijela.

NISI SAMA, PRIJAVI NASILJE!

Autonomni ženski centar

0800 100 007 - Radnim danima od 10h do 20h Ovaj poziv i usluga su besplatni. Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni

Telefon za pravnu podršku (011 26 56 178) je dostupan svakog radnog dana prepodne od 10h do 12h, kao i poslepodne ponedeljkom, utorkom i sredom od 17h do 20h i četvrtkom od 18h do 20h.

Policija

Hitni pozivi 192, Prijava nasilja u porodici 0800-100-600

Zdravstvena zaštita

Hitna pomoć 194, Klinički centar Srbije, 3618-444, 3617-777Pasterova 2, Beograd

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća - 0800 011 011 besplatan poziv radnim danima 10-19h

