Potresne priče...

Glumica Danijela Štajnfeld optužila je glumca Branislava Lečića za silovanje. Danijela, koja je pre nekoliko meseci uzdrmala javnost pričom o "moćniku iz filmske industrije" koji ju je napastvovao, u izjavi Tužilaštvu rekla je da je u pitanju bio Lečić.

Lečić se kratko oglasio i najpre rekao da ne bi komentarisao osetljivo pitanje, potom da su optužbe za silovanje gnusna laž, ali priče o njegovom neprimerenom ponašanju kolaju već neko vreme.Devojka koja je imala neprijatno iskustvo s glumcem na snimanju studentskog filma, dok je još studirala.

- Imala sam 20 godina, i on je učestvovao u snimanju studentskog filma moje klase. Snimanje je trajalo cele noći, i oko šest, pola sedam ujutru, koleginica i ja smo ga otpratile do taksija, to je uobičajena procedura. Dok je ona bila okrenuta, plaćala je vozaču, on me je ščepao, olizao mi levo uho, počeo da dahće, a zatim me pustio i ušao u vozilo kao da se ništa nije dogodilo - rekla je devojka čiji je identitet poznat redakciji.

Ona dodaje da zna još slučajeva koleginica koje su s glumcem imale slične situacije, a Lečić se neprimereno ponašao i prema našim koleginicama novinarkama. Jedna od njih, koja je takođe želela da ostane anonimna, rekla je da ju je Lečić dodirivao po grudima dok je od njega uzimala izjavu.

- Urednik me je poslao na događaj u jednom beogradskom pozorištu, usred dana. Događaju je prisustvovalo više glumaca i kolega novinara, i bila je prilična gužva. Potrajalo je dok smo od svih učesnika uzeli pojedinačne izjave. Primetila sam da Lečić u tom trenutku ne razgovara ni sa kim od kolega, pa sam ga pitala možemo li da porazgovaramo o projektu. Bio je ljubazan, previše ljubazan. Dodirivao me je po ramenu i ruci sve vreme, a kada smo završili i ugasila sam diktafon, prešao mi je rukom preko grudi, pokušao je da to izgleda kao da je bilo slučajno. Ali to nije bio brz, ovlaš pokret. Šokirano sam ga pogledala, potpuno sam promenila izraz lica, on je delovao malo poljuljano, brzo se kao zahvalio i nestao u gužvi. Kasnije su mi i druge koleginice rekle da su s njim imale čudna iskustva - rekla je ona.

Podsetimo, Lečić se oglasio povodom optužbi koja je iznela Danijela Štajnfeld i negirao da ju je silovao:

- Apsolutno poštujem zakon i pravne institucije ove države, i spreman sam da u bilo kom trenutku da odgovaram u Tužilaštvu na ovakvu optužbu. U pitanju je najgnusnija laž koja me diskredituje.

