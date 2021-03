Hit!

Stanija Dobrojević i Miki Đuričić bili su gosti emisije "Amidži šou" u ovonedeljnom izdanju, gde su otkrili šta se to novo dešava u njihovom životima.

Međutim, Ognjen nije mogao da zaobiđe vrele fotke koje je Stanija objavljivala na svom Instagram nalogu, pa je tako rešio da uradi i on slično! On je pokazivao Stanijine fotke, a onda i svoje, što je izazvalo smeh u studiju. Pogledajte kako je to izgledalo.

Autor: N.V.