'JAVLJAO MI SE TOKOM TEŠKIH DANA DA ME PITA KAKO SAM' Mira Banjac se oprostila od voljenog Vlaste: Previše mi je teško

"Život ga je počastio i on se životu odužio".

I glumica Mira Banjac oprostila se od kolege Vlaste Velisavljevića, koji je izgubio bitku sa koronom u 95. godini.

- Vlasta je proživeo pet života. To su bili tragični i nesrećni slučajevi, ali život ga je počastio i on se životu odužio. On je bio sjajan kolega, dobar drug i prijatelj. Bio je među retkima koji mi se za vreme ovih teških dana, koje preživljavamo svi zbog ove bolesti, javljao da me pita kako sam. Poslednje smo snimali samo on i ja film jedne studentkinje iz Novog Sada - njen diplomski rad i taj ceo jedan dan smo mi zajedno bili. Imao je istu filozofiju života kao i ja - da treba samo raditi, osluškivati svoj organizam dokle se može i samo pozitivno. Bio je duhovit, bio je sjajan. Previše mi je teško - rekla je Mira.

Autor: D.T.