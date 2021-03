TAKIJU NIJE BILO SVEJEDNO! Ana Korać otkrila šta je Maja rekla kada je otišla kod hirurga: 'Donela je moju sliku i tražila...' ŠOK!

Ovome se niko nije nadao!

Ognjen Amidžić, Ana Korać, Darko Lazić, Lepa Lukić i roditelji zadrugara Miroslava i Taki bili su gosti u ovonedeljnom izdanju emisije "Magazin in" autorke i voditeljke Sanje Marinković.

Kako je poznato, Ana Korać i Maja Marinković nisu u dobrim odnosima, a neretko se pričalo o tome da Takijeva ćerka imitira u svemu svoju suparnicu.

- Je l' Ana bila primer za uzor Maji? - pitala je Sanja.

- Jesam, da. Ja sam pre pet dana postala zaštitno lice jedne klinike i otišla sam kod hirurga gde je Maja bila, on mi je rekao da je ona došla sa mojom slikom i pitala ga da li može da joj uradi isti nos kao što imam ja. On je rekao da može tako da uradi, ali ne može da uradi da izgleda kao ja. Nije to sad nešto što se krije, ona je rekla to par puta, sad sve poriče, ali dobro - rekla je Ana.

- Ana je lepa cura. Ja mislim da je Maja sve uradila sa ukusom, zgodna je, lepa je - rekao je Taki kom nije bilo svejedno dok je slušao šta Koraćeva priča.

Autor: N.V.