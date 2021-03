'DA NEŠTO NE IZVIRI' Stanija se u negližeu slikala sa dečkom, pa komentarom nasmejala sve! (FOTO)

Hit!

Medijska ličnost Stanija Dobrojević već izvesno vreme uživa u ljubavi sa Markom Markovićem, a nedavno se spekulisalo i da ju je on na proslavi njenog rođendana verio. Međutim, Stanija je u emisiji "Amidži šou" otkrila da do toga ipak nije došlo.

No, to njih ne sprečava da provode dosta vremena zajedno, a Stanija je nasmejala sve fotokom koju je objavila na Instagramu. Naime, ona se fotografisala sa Markom, a u tom trenutku je bila u negližeu, s obzirom na to da je tek obavila jedan tretman. Ono što je nasmejalo mnoge jeste opis koji je stavila, a odnosi se na njenog dečka.

Proverava je l' ja to dobro slikam, da nešto ne izviri - napisala je Stanija.

Autor: N.V.