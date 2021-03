'KAD SE SVE SABERE I ODUZME...' Slađa Alegro otkrila kako živi u vreme pandemije, pa progovorila o ZLURADIM KOMENTARIMA!

Nije htela da prećuti!

Pevačica Slađa Alegro bila je gošća emsije "Premijera - Vikend specijal" gde je otkrila kako se nosi sa trenutnom situacijom, da li se uželela muzike i koliko je "bole" loši komentari na društvenim mrežama.

- Odmorno izgledam zato što ništa ne radimo. Normalnije se živi, legnemo na vreme, ustanemo na vreme, trudimo se da se fino hranimo, slušamo muziku, imamo puno vremena. Nekada mi bude glupo i bezveze da kažem da sam odlično s obzirom na celu situaciju, ali ne mogu da krijem da sam dobro, bitno mi je da je moje dete nasmejano i srećno. Nadam se da će se sve popraviti u budućnosti i da ćemo nastaviti gde smo stali. Nisam očajna zbog ove cele situacije, ja sam tek tada shvatila koliko sam umorna bila i sada mi već nedostaje muzika, publika, bina. Ali nisam očajna jer sam shvatila koliko bih stvari propustila u odrastanju svog deteta, neke najvažnije trenutke koji se neće ponoviti. Dobro je ipak kad se sve sabere i oduzme - rekla je Slađa, pa se osvrnula na želju da ponovo zapeva, ali i društvene mreže:

O BORBI ZA POTOMSTVO - Postoji onaj presudan momenat kad kažete ne "Ako budem majka" nego kad ću biti majka. Postoji razlog za sve, ima svoje zašto i kako, samo treba da budemo jako strpljivi. Možeš i da se zatvoriš u sobu i da plačeš, ali mora čovek biti jak.

- Svi su se uželeli muzike, nastupa naših, ali postoje i te društvene mreže gde možemo da se družimo sa ljudima. Da vide šta radimo, da u ovo zlo vreme smo mi isti kao i svi oni. Nema sada glamura i sjaja, svi smo jednaki. Ja sam neko ko društvene mreže vodi srcem, kao i sve stvari koje radim. Ima naravno i onih drugih ljudi koji svašta pričaju, ja ih gledam kao na neke koji su nesrećni, koji žele da uvrede, kao da likuju što ne radimo, to su uglavnom žene, nekad se kriju iza lažnih profila, ali ne treba se previše obazirati jer tu ne može da bude neko ko je merodavan, nego samo želi da te "ubode prstom u oko". Moram da kažem da ja nisam imala generalno problema kroz život, ali i ako žele da vam kažu nešto ružno, to uglavnom budu žene. Muškarci pohvale ako im se dopada, ako ne, oni to i preskoče. Ja obožavam da vidim uspešne ljude, pogotovo žene ako su lepe, ako je neka fotografija koja diše nečim što ja mogu da nešto naučim, ali uvek tu ima neko da zameri tipa "ružan ti je lak", "loše si pevala" i tako.

NIJE ŽELELA DA SE PRESELI U BEOGRAD - Mene su znali zbog mog oca još kao dete, on se bavio muzikom. Svi se znamo, nemaju oni neki utisak o meni kao javnoj ličnosti. Viđamo se svakodnevno, ja radim sve kao i druge žene, tu smo sa ljudima, družimo se, komuniciramo. Znam zasigurno da je većina ljudi ponosna na mene i što na dobar način prezentujem jedan grad, jednu sredinu, nema razloga da bude drugačije.

