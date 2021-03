'Nije prijatno videti svoj džip tamo...' RASTA PROGOVORIO O ODNOSU SA VELJOM NEVOLJOM: Evo da li mu je posvetio pesmu i kako su povezani!

Otkrio i kako su se upoznali!

Srpsku, ali i regionalnu javnost, uzdrmala je vest o hapšenju Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja. Ono što je ipak najviše privuklo pažnju medija jesu veze "Principa" sa nekoliko javnih ličnosti, među kojim se našao i poznati reper Stefan Đurić Rasta. Najzanimljivije u celoj priči jeste veza poznatog repera i navijačke grupe koja je "krunisana" pesmom.

Stefan Đurić Rasta je negirao da je pesma posvećena Velji Nevolji i otkrio kako su se upoznali.

- Glavna suština stvari je ljubav prema Partizanu. Cela moja porodica navija za Zvezdu, od ujaka sam shvatio za koga treba navijati, jedino je on navijao za Partizan. Ja sam patriota, ali mi je Partizan prva ljubav. Nisam mu posvetio pesmu, to je malo meni gej priča, pesma je nastala pre nego što sam ga ja video u životu.Ne volim da se uplićem u stvari koje ne znam, osetio sam milion nepravdi na svojoj koži, da ljudi osuđuju, a ne znaju puno - rekao je Rasta i prokomentarisao navode da se njegovim kolima išlo u "ilegalne radnje".

- To su bila nagađanja koja imaju svoje argumente, ali na mnogo stvari koje su neprijatne za čoveka naučio sam da reagujem sa zadrškom, da budem odgovoran prema bilo kakvom stavu koji ću da postavim u odnosu na činjenice. Nije prijatno videti svoj džip tamo i da te bilo ko stavlja u kontekst vezan sa policiju. Ja sam bio u različitim pričama, to je moja strana gde ću da biram sa kim ću da razgovaram. Kada te nema puno to daje prostora da akumuliraju priče o tome, a da to nije istina. Nikad se nisam bavio demantovanjem. Ja nisam promenio koncept ove emisije, ne dogovaram se, ne volim da čitam pitanja, rekao sam ti da me pitaš apsolutno sve, nemam šta da krijem. Ja sam prihvatio da se bavim javnim poslom - kaže Rasta i dodaje:

- Velja je ljubav prema istom klubu, to seže od nekog profesora, do likovne umetnice, ima žena koje navijaju, svi imamo drugarski odnos koji u srcu nosimo. Nisam neko ko je bio mnogo na utakmicama, ali sam se uključivao u aktivnosti, da dam klincima podršku, snimim neki klip, ali se nisam eksponirao. Mene slušaju ljudi koji navijaju za različite klubove. Meni je čudno da navijam za strani klub kada igra naš, čak i da je Zvezda, ali volim Partizan.

Autor: M.K.