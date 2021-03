Mi jedno drugo neverovatno osećamo i kada ne pričamo, ali nisu strast i ljubav dovoljne za skladan brak - ističe reper.

Stefan Đurić Rasta otvoreno je govorio o ljubavi sa pevačicom Anom Nikolić. Reper je pevačicu upoznao na snimanju njenog albuma i odmah su se, kako kaže, osetili.

- Upoznali smo se na snimanju njenog albuma, ona je došla i mi smo se osetili, to je profunkcionisalo, bilo je obostrano. Odmah smo bili nerazdvojni, provodili od 00 do 24 zajedno. Živeli smo za isti cilj i to se oseti, ljude ne možeš da lažeš, oni se sažive sa onim što osete. Laganje ili glumatanje kratko traje. Mi smo bili par i kada bi samo ljubav bila u pitanju bilo bi to to. Ja sam to uradio iz ljubavi. Mi ćemo celog života biti zajedno u nekom obliku i ne mogu da nemam emociju prema majci svog deteta i posle svega što smo prošli. Nekada sama emocija i strast nisu dovoljne za funkcionisanje, posebno kada se dete pojavi u priči. Ja nikad to nisam shvatao kad su mi ljudi pričali, a onda sam postao svestan i promenio mi se način razmišljanja o životu. Ljubav se nije izgubila, to je bila prevelika ljubav i strast, a dočekale su nas ozbiljne životne stvari za koje zajedno ne bismo bili spremni. Mi jedno drugo neverovatno osećamo i kada ne pričamo, ali nisu strast i ljubav dovoljne za skladan brak - ističe reper i dodaje:

- Najviše sam voleo kod Ane njeno na prvu loptu, ne vaganje emocijama, šta će da se desi, kod nje sve na prvu i iskreno. To mi se jako svidelo i kada vidite to kod nekog ako ste spremni da budete sa takvom ženom, to je nešto što ceniš. Bio sam u svetu gde svi glumataju, a odnos sa njom je takav kakav je, nema ništa iza kulisa.

Rasta ne želi da se njegova ćerka Tara javno eksponira, dok ne odraste.

- Možda Tara neće da bude u javnom životu. Od početka nisam bio za to da se kače Tarine slike. Ana je prva koja kaže da Tara hoda kao ja, ličimo fizički. To je ljubav mog života, mi nismo dozvolili da ona ima neke nuspojave razvoda, ona to posmatra kao da ima sobu i kod mame i kod tate. Ona je svesna svega i vesela - zaključuje reper.

Autor: M.K.