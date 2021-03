'MAMA BI BILA VEOMA PONOSNA' Isidora Bjelica je ćerki Vili pomogla da upiše fakultet koji želi, a evo šta ona sada priprema za sve!

Prvi put dala izjavu za medije.

Vila Pajkić, ćerka pokojne Isidore Bjelice i Nebojše Pajkića, sve do sada nikada nije govorila za medije. Međutim, sada je rešila da ispriča kako živi posle majčine smrti i čime je njen život ispunjen.

Vila veoma teško podnosi majčinu smrt, s obzirom na to da su jako bile vezane. Ona je sada otkrila da je upisala modni dizajn i da joj je Isidora svojevremeno pomogla da nađe fakultet.

- Za sada mi dobro ide, upisala sam drugu godinu fakulteta. Prezadovoljna sam i profesorima i nastavom, tim pre što učim ono što me zanima. Na prvoj godini smo imali predmete vezane za crtanje i slikanje, dok sada savladavamo osnove krojenja, šivenja i modeling. Naravno, zbog pandemije se mnogo toga odvija onlajn, ali postoje stvari koje se ne mogu raditi od kuće. Na klasi nas je dvanaestoro, pa se organizujemo u manje grupe i tako pohađamo časove ‒ priča Vila i dodaje:

- Umetnički sam tip, odmalena me je najviše zanimalo crtanje. Moji roditelji su to rano primetili, bili su svesni da se u većini školskih predmeta neću pronaći. Čekali su da dođe vreme za studije i da napokon počnem da se bavim stvarima koje mi dozvoljavaju da se izrazim onako kako želim. Mama mi je i pronašla fakultet na kom trenutno studiram. Uvek me je podržavala. Savetovala me je da budem svoja i slobodna. Htela je da se bavim onim što me čini srećnom, a to što sam izabrala da se bavim dizajnom naročito joj je prijalo. Radovala se što je prenela na mene ljubav za umetnost i modu - rekla ona.

Ova mlada dizajnerka dodala je i da planira razvijanje svog brenda:

- Planiram samostalnu reviju koja će biti veliko iznenađenje. Nadam se da ću do tada nagovoriti Lava da se pojavi na pisti, ali ne u odelu i kravati. Mama je znala da planiram reviju, puno mi je pomogla. Bila bi veoma ponosna - zaključila je Vila.



Autor: N.V.