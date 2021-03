NEPREPOZNATLJIV! Miloš Biković koristio filtere i šokirao izgledom, pa svima poručio nešto veoma važno!

Ovo će vas nasmejati!

Popularni mladi glumac Miloš Biković iznenadio je fanove najnovijim video snimcima u kojima je koristio popularne filtere za ulepšavanje lica i poslao važnu poruku svima.

Miloš je, naime, koristio filtera tokom svog obraćanja obožavaocima i skrenuo im pažnju na važnost unutrašnje lepote.

- U životu je najvažnija unutarnja lepota. Najvažnije da čovek radi na sebi, na svojoj duši, da mu to bude glavni cilj jer to što je spolja, to dođe i prođe. Mladost dođe i prođe i to nije važno, važno je koncentrisati se na ono što je unutra.

Autor: N.V.