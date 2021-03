SPREMA SE SPEKTAKL U ZADRUZI Niko neće ostati ravnodušan kada večeras u rijaliti bude UŠAO ON (FOTO)

Sledi provod za pamćenje!

I večeras će, kao i svakog utorka, u "Zadruzi" biti održana spektakularna žurka u kojoj će uživati kako učesnici rijalitija, tako i milioni gledalaca koji će do ranih jutarnjih sati pomno pratiti dešavanja iz Šimanovaca! Zadrugari jedva iščekuju znak Velikog šefa i početak još jedne lude žurke, a nema sumnje da će biti oduševljeni kada u rijalitiju budu ugledali svog večerašnjeg gosta!

Naime, u "Zadrugu" stiže popularni DJ Đolix, koji je mnogo puta do sada razdrmao zadrugare i milionsku publiku Pinka, a nema sumnje da će svi biti oduševljeni kada budu saznali da će baš on ove noći popularnim domaćim i stranim hitovima atmosferu dovesti do usijanja!

Ne propustite žurku u "Zadruzi" - uživo na Pinku, odmah posle emisije "Amidži šou"!

Autor: D.T.