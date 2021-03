Nada je za Pink.rs ispričala detalje koje niko nije znao i otkrila da li su njen suprug Zlatko i ona u kontaktu sa Zoranom Marjanovićem.

U petak, 2. aprila, navršava se tačno pet godina od tragičnog ubistva pevačice Jelene Marjanović. Ni pet godina kasnije nije utvrđeno ko je njen ubica, a trenutno je jedini optuženi njen suprug Zoran Marjanović, kojem se još uvek sudi.

Jedna od onih koja ju je dobro poznavala, družila se sa njom i čija smrt joj je teško pala bila je pevačica Nada Topčagić. Za portal Pink.rs Nada je ispričala kako se osećala tog kobnog 2. aprila kada je saznala da je Jelena nastradala.

- Mi smo bili na moru, negde kraj marta, mislim da je bio 27. mart, a kad smo krenuli, svratili smo kod njih na ručak, pozdravili se, prenoćili na Tari i otišli na more da otvorimo kuću. Dopisivale smo se nas dve dok smo mi bili dole, a vratili smo se, čini mi se, pred 31. mart, ja sam imala neko snimanje, svašta nešto se desilo tu, ja nisam znala kako će to da izgleda, a ona mi kaže "Ekstra si izgledala, nikad lepše nisi pevala". To je bilo sve pred 31. mart, mi smo otišli na Taru, a ja sve nešto htela da joj pišem dan, dva i nikako nisam. I negde predveče, 2. aprila, meni javljaju Mikica Gačić i njegova supruga, od Marka Gačića roditelji, kažu da je Jeca nestala. A Jeleni je sa Markom trebala da izađe nova pesma, ja sam mislila da me zezaju, da prave takvu reklamu, nisam htela da razgovaram. Ja ispričam Zlatku šta se desilo, on kaže "Ma to su samo priče". I on zvao Jelenu, ona se ne javlja, a zvonio je telefon. I onda je zvao Zorana, on se ne javlja. Zvao je kuma njihovog venčanog, on kaže da je ne zove jer su je tražili po nasipu, pa da se ne istroši baterija jer je i oni zovu. Cele noći smo bili na telefonu sa njima. Sutradan kad su javili da je ona pronađena ubijena, ja nisam mogla da verujem, to je bilo stravično. Ona je tako naivno čedo bila, posle su razne priče kolale, kao da je ona imala nekoga, koga je ona imala, da jeste, ne bi nosila patike od 1000 dinara i oblačila se kod kineza, i dete i sebe. A pogotovo bi ona meni rekla. I ta priča kad je bila da je ona htela da napusti Zorana, ja to nisam znala.

Pevačica nam je otkrila i po čemu je pamti.

- Svakog dana prolazim kroz Borču kad idem u Banovce, stalno je se setimo suprug i ja, da je sad tu, setim se svega toga, druženja, stalno su nas pozivali na kafu, uvek smo bili posluženi, nama je to bilo usput kad idemo u Banovce. Mi smo tamo znali da budemo do 3, 4 ujutru, pa ona unese Janu, dete u ćebencetu uvijeno, da vidi Zlatka i mene, mi do jutra sedimo u studiju. Mnogo smo proveli vremena sa njima. Sedeli smo i po kafićima po Borči, baš smo se družili. Zlatko i ja smo znali da se posvađamo kao miš i mačka, ali kod njih nisam mogla da osetim nikakvu netrpeljivost, zato mi je sve to bilo čudno. Nekad bi nešto iskrslo, ali nikad se to nije desilo, da li se to skrivalo tako, ali moralo je nekad da pukne. Čak je i Zlatko nagovarao da se aktivira, da krene da peva, ali je kao priča bila da je dete malo i to, pa da bude uz njega. A priče posle toga svakakvih je bilo, ali najteže mi je bilo da je ona nekoga imala, ma kakvi, ona je bila posvećena detetu i porodicu, uvek su išli svuda zajedno.

Na kraju, Nada nam je otkrila da ni njen suprug Zlatko ni ona nisu u kontaktu sa Zoranom Marjanovićem. Ipak, nedavno je Zlatko kontaktirao Zoranovog oca da bi video kako je mala Jana, pevačicina ćerka.

- Nismo sa Zoranom u kontaktu, niko više nije, to što se dešava su problemi, ne znaš o čemu se radi dok se ne donese presuda. Skoro se Zlatko čuo samo sa njegovim ocem, pitao šta radi Jana, rekao je on da je dete dobro, treći razred i to je to. To je život i smrt, dramatično je ići sad, nije to to, njemu nije više do druženja. Ja sam htela da ga pitam za pesmu koju smo snimili Jeca i ja, to je samo ostalo da se izda, taj zadnji snimak, ali nisam ga više nikada ni pitala, a pogotovo sad dok se to ne reši.



Autor: Nemanja Vujčić