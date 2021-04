Smatra da ga on čuva!

Pevač Hasan Dudić (63), koji je 31. marta primljen u bolnicu nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo zbog posledica korona virusa, teši se da ga pokojni brat od tetke Šaban Šaulić čuva sa neba i ne da mu da umre.

Pevač je iz bolničkog kreveta ispričao da veruje kako mu kralj narodne muzike ne dozvoljava da ode na onaj svet, ali i da se konačno oseća bolje s obzirom na to da je nedavno skinut s kiseonika, na kom je bio završio zbog teške kliničke slike.

- Pre tri dana mi je mnogo pozlilo i morao sam da se javim u bolnicu. Prebacili su me u KBC Zvezdara i doktori su uradili sve da mi što pre bude bolje. Skinut sam sa kiseonika i sada mi se daje samo po potrebi, čisto preventivno. Trebalo bi da me puste kući, nadam se, za desetak dana. Nisam se vakcinisao jer sam pio neke lekove. Kad sam otišao, oni su me pitali, pa su mi rekli da moram da dođem za sedam dana jer zbog tih medikamenata ne smeju da mi daju prvu dozu. U međuvremenu sam dobio koronu i završio u bolnici. Raspadao sam se u jednom trenutku, mislio sam da odlazim na onaj svet. U tim trenucima sam video mog Šabana. Znam da me on čuva s neba, ne da mi da odem na onaj svet. Nisam ga sanjao, ali sam u nekim trenucima osećao njegovo prisustvo - kaže pevač i dodaje da je Šaulić jedina osoba na koju je u svakom trenutku, dok je bio živ, mogao da računa.

- Da je moj Šaban još živ, ja bih imao mir. Bez njega je sve nekako pusto. Ni roditelji mi nisu toliko značili koliko je on. Nikada nije glumio zvezdu, a bio je najveći koji je mogao da se rodi na ovom svetu. Na njega sam mogao u svakom trenutku da se oslonim. Sećam se da sam jednom ležao na VMA i on mi je došao u posetu. Sećam se da mi je tad rekao: "E, moj Haso, ko će da ti dođe ako neću ja?!" On je jedino brinuo o meni, pored mog sina. Mnogi su pokušavali da nas zavade, ali nije moglo uvek da im uspe - prisetio se Dudić kroz suze.

- Strašno je kada se u poznim godinama razbolite. Organizmu je i najmanja prehlada veliki rizik. Čuvajte, ljudi, zdravlje koliko god možete da bi vas telo što duže služilo!

Autor: M.K.