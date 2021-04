Đanijeva i Slađina snajka Nina PROGOVORILA! Otkrila šta je naučila od svekrve, pa priznala šta je pevač uradio za njen rođendan!

Dobro se slažu!

Voditeljka i autorka emisije "Magazin In" Sanja Marinković ugostila je u ovonedeljnom izdanju Radišu Trajkovića Đanija, njegovu suprugu Slađu, Gocu Božinovsku, Snežanu Dakić, Sašu Joksimovića i njegovu suprugu Nevenu.

Sanja je zatražila od Goce i Slađe da pozovu svoje snajke u emisiji, što su one i učinile, a nakon drugog puta, Nina Trajković je odgovorila na poziv, a njoj je inače tada bio rođendan.

- Prvi sam čestitao rođendan! Sinoć posle 12 - rekao je Đani.

- Mnogo sam pametnih stvari naučila. Svekrva i moja mama mi daju pametne savete koje se tiču odgajanja deteta. Da bi bio mir u kući, jedina stvar je da se Miloš i ja slažemo jeste da postoji poverenje. A kada se on i ja slažemo, onda nema problema da se recimo moja svekrva i ja ne slažemo. Moja omiljena pesma od Đanija je "Nema me". A pošto je to pevao, onda može "Lutalica" - rekla je Nina, a Đani je odmah zapevao za snajku.

- Sin je birao za sebe. Meni duplo bolje ako je njemu dobro. Ja sam i drugom sinu rekao "Ti ćeš da živiš sa tom ženom, gledaj da te poštuje, da bude dobra majka, žena, meni dovoljno da kaže "Dobar dan". Snajka mi, inače, persira" - rekao je Đani.

Autor: N.V.