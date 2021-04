POLICIJA TRAGA ZA DARKOM LAZIĆEM, a sada se za Pink.rs oglasila njegova majka Branka! Evo da li zna gde se pevač nalazi!

Otkrila sve!

Kako pišu domaći mediji, porodica i policija ne mogu, navodno, da dođu do Darka Lazića. Naime, od pevača ni traga ni glasa otkako je policija otkrila u gradu automobil iz 2015. godine koji je kupio bivšoj supruzi Ani Sević, a koji sada ima lažnu registraciju.

Policija, navodno, želi da obavi razgovor sa Darkom, ali on se, kako pišu domaći mediji, ne odaziva na pozive i telefon mu je nedostupan, iako je izuzetno aktivan na društvenim mrežama, a kako domaći mediji saznaju ne boravi ni u rodnom Brestaču.

Portal Pink.rs pokušao je da stupi u kontakt sa Darkom, ali nije bio dostupan ni na jedan broj poznat redakciji. Ipak, njegova majka Branka je dala izjavu upravo za nas.

- Ma to nije istina. On trenutno nije kući, otišao je kod Marine, ona je tamo u Pećincima kod njenih, uopšte ga nije ni tražila policija, ne znam o čemu se radi. A za auto sam čitala i ja, ne znam uopšte o čemu se radi, to je Ana trebalo da sredi ako je auto već na nju, pod njenim imenom, što ga ona nije sredila ako je to sve istina - rekla je Branka.

