Poznata glumica je svojim atributima privlačila pažnju svih, a želela je Branislava Lečića! Imali su avanturu, a onda nije htela da ga OSTAVI NA MIRU

Šok!

Branislav Lečić je u žiži javnosti nakon što ga je Danijela Štajnfeld optužila da ju je silovao 2012. godine, a njihove kolege i poznanici su se podelili. Dok jedni veruju Danijeli, drugi kažu da je Lečić uvek bio zavodnik, ali pristojan, a bilo je i žena koje su njega progonile.

Međutim, iako je popularni glumac uvek preferirao drastično mlađe dame, domaći mediji pišu da je svojevremeno imao avanturu sa koleginicom koja je tada bila u malo zrelijim godinama, a koja nije htela da prihvati da on ne želi da bude sa njom u vezi.

- Oduvek je Leka bio lepak za žene. Spopadale su ga na svakom koraku, a on ponekima nije odoleo, čak ni dok je bio u vezi, pa u braku. Jedan takav primer, za koji sigurno znam je i glumica, koja nije mogla da prihvati da je on želeo samo avanturu, pa ga je pre desetak godina proganjala, do te mere da je Leka, budući da mu je koleginica i da je to preraslo granice onoga što je dotad navikao, morao da joj skrene pažnju na direktniji način. Znam da ju je u početku izbegavao, a kasnije, kada je đavo odneo šalu, morao je da reaguje - navodi izvor blizak glumcu i dodaje:

- Radi se o ženi koja sada ima blizu 50 godina i publika je pamti po nekoliko uloga u pojedinim serijama. Ipak, muškom delu publike je skretala pažnju i svojim atributima.

