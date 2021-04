I pored pobede u igri, nije uspela da nadmaši košarkaša!

Nakon što je obavio intervjue sa zadrugarima, voditelj Darko Tanasijević je otišao do sobe za izolaciju, kako bi poveo Janjuša i Zoricu Erić do palate "Milenija", gde će se odigrati duel za izbacivanje. Kada su došli do sale za fizičko, Darko je zadrugarima objasnio pravila igre Velikog šefa.

Oni su ispred sebe imali putanju kojom su morali da dođu najbržom brzinom do cilja, a obruč od kanapa, koji su stavili oko nogu bio im je prepreka. Ova igra zasmejala je zadrugare, kako je Zorica bila u štiklama, a Janjuš zbog svoje visine. Zorica je pre Janjuša stigla do cilja, te su njoj bili duplirani glasovi.

Darko je saopštio zadrugarima da je Zorica nakon dupliranja osvojila 15% glasova, dok je Janjuš dobio 85% glasova publike, te je tako pevačica morala da napusti "Zadrugu".

Pevačica se pozdravila sa cimerima i krenula put studija gde će voditeljka Dušica Jakovljević obaviti intervju sa njom.

Izvini za ono (haos) - rekla je Maja.

Autor: M. P.