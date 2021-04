Ovakvoj noći se nisu nadali.

Turbulentna noć na velelepnom imanju. Od samog ulaska voditelja Milana Miloševića u Belu kuću, moglo se očekivati da će biti zanimljivo Naime, Milan je stigao zbog emisija Izbor potrčka i Pretres nedelje, u kojem je potegao teme koje su se dešavale u danima iza nas i tražio od svih zadrugara da iznesu sve što imaju i misle na videlo.

Sam početak je bio žestok. Potegnuta je tema oko podele budžeta i to što je Tara Simov zamerila Franu Pujasu što joj je dao srednji budžet kao što je dao i Nadici Zeljković. Naime Tara i njen dečko Nenad Aleksić Ša smatraju da ona zaslužuje veliki budžet i da nikako ne može da bude u ravni sa Nadicom. Ona je bila vidno razočarana jer je smatrala da su njih dvoje veliki prijatelji, ali na kraju se otkrilo šta je sve pričala za Frana i na taj način je dokazala da nije.

Svoj komentar je morao da da i Ša koji smatra da Tara treba da bude ispred njega na listi prijatelja Franu, što su svi drugari negirali, pa je Marko Đedović ustao i otkrio da Tara stalno priča loše o Franu a on ne želi nju da vređa jer je ona devojka njegovog najboljeg druga. Nije izostao ni komentar Nadice Zeljković koja je zahvalna Franu jer ju je ispoštovao na podeli, a za Ša i Taru imala samo da poruči da njih boli što se njihovi bliski prijatelji druže sa njom.

Potegla se tema i budžeta za Paulu Hublin i svi zadrugari su se složili da ja trebala da dobije mali budžet kao što joj je i Fran dao, svi sem Lepog Miće su smatrali da je to normalno.

Filip Car bio je još jedan zadrugar koji je prokomentarisao budžet. Naime i njemu je bilo čudna Franova podela, ali je više puta napao i komentarisao Frana u negativnom kontekstu. Pujas mu je objasnio da je provalio njegovu igru i da zato što je morao da ćuti Vladimiru Tomoviću, sada hoće da glumi šmekera pa da se svađa sa njim (Franom). Nakon toga, Milan je otkrio da se Car izvinjavao Tomoviću kod Džastina Bibera i govorio da mora da mu oprosti jer on ne može da kontroliše svoje emocije. Naime, po Milanovom izlaganju, Car nije mislio na emocije prema Mini, već prema Pauli, što je i Đedović potvrdio.

Usledilo je komentarisanje ankete na kojoj su gledaoci birali najdrskiju osobu. Naime, po gledaocima najdrskija u Beloj kući je Rialda Karahasanović, na drugom mestu je Tara Simov i na trećem Jovana Ljubisavljević - misica.

Rialda je oktrila da je to ne iznenađuje jer ona stvarno ima taj stav i ispričala je da je ljudi ne gotive dok je ne upoznaju. Takođe, ona je na Milanovo pitanje da li smatra da su možda Kijevci (glasači Nadice Zeljković) odgovorni za to što je ona ponela tu titulu, pevačica je odgovorila da je sve moguće.

Sa druge strane Tara Simov je priznala da ona jeste drska i bahata, i da zaslužuje tu tutulu. Nju je sve vreme branio njen dečko Nenad Aleskić Ša, koji je čak zbog toga opet ušao u sukob sa Nadicom Zeljkovć jer po njenom on "pere" svoju devojku od loših komentara, na šta mu je Nadica odgovoriola i potkačila ga pominjenjem njegove supruge Ivane. Zbog Nadicinh kometara, Tara je po prvi put rekla da je ona ljubavnica Nenadu.

Moj najveći cilj je bio da postanem ljubavnica i ja sam uspela! Laku noć, gospođo - rekla je Tara.

Usledio je Izbor potrčka, i došlo je vreme da novi vođa Fran Pujas odluči koga će poslati da boravi u izolaciji narednih dana. Fran je podigao nekoliko zadrugara, među kojima su bili Marko Janjušević, Aleksandra Nikolić, Filip Car, Sanja Stanković, Maja Marinković i Paula Hublin. Fran je odlučio da se na neki način osveti Caru koji mu je na jučerašnjoj podeli rekao da je dobro postupio što se izvinio Anđelu Rankoviću, pa je poslao njega i Sanju u izolaciju, i poručio Caru da je vreme da se on izvini za svoje postupke.

Što me nisi sa tvojom bivšom poslao? Zahvalio bih se što me je poslao sa Sanjom, trebalo bi da porazgovaramo... Mogao je da me stavi sa drugim ljudima, ali nije problem. Razgovaraću sa Sanjom, zahvaliću se Franu - rekao je Car.

Nakon ovoga, došlo je vreme da Fran izabere omiljenu osobu i kao što su svi očekivali to je bila Mina Vrbaški, sa kojom Fran polako gradi ljubavnu priču.

Kao što je i bilo očekvano, prva tema na Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem, bila je ljubavni trougao Aleksandra Nikolić, Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković.

Naime, na samom početku Janjuš je otkrio zadrugarima da se pogubio u svojoj glavi. On je ispričao da nije očekivao da će mu se to desiti. Priznao je da voli Maju, i da mu je mnogo žao zbog Aleksandre za koju je imao samo najlepše reči. On se kaje što ju je povredio, ali otvoreno priznaje da nije znao kako da se izbori sa svojim osećanjima.

Sa druge strane, Aleks se ne kaje što je bila iskrena i što je priznala da se zaljubila u Janjuša. Ona je svima otkrila da su joj mnogo skretali pažnju na odnos sa Janjušem, ali da su emocije htele drugačije. Ona se sa jedne strane kaje jer je to sebi dozvolila, a sa druge ceni sebe jer je bila jako iskrena.

Maja je imala svoju verziju priče u kojoj je istakla da joj je Janjuš više puta rekao da je voli, i da želi budućnost sa njom ako se ona promeni, što je ona i odlučila da uradi, pa je priznala da se izvinila Aleksandri za sve neprijatnosti koje joj je zadala, a onda je rekla da zna šta smeta Janjušu i da će to ispraviti.

Prva koja je komentarisala ceo odnos bila je Tara Simov, koja je ispričala da je čula razgovor Aleks i Janjuša, i kako se Janjuš sve vreme pravdao da je pogrešio i da mora da mu oprosti. Naime, nakon njenog izlaganja Aleks je rekla da želi da popriča sa Janjušem, što Maja nije dozvolila.

Naredna tema na pretresu bila je oko odnosa Filipa Cara i Milice Kemez. Naime od kako je Sanja Stanković otkrila da je Filip imao se*s sa četiri zadrugarke, na šta je ona posle jedne njegove izjave povezala da se to radi o Milici.

Milica je to odmah porekla i pred svima priznala da Cara zna od ulaska u Belu kuću. Sa druge strane ona je zamerila Sanji kako se pokazala kao drugarica prema njoj, a njih dve su spavale u istom krevetu. Takođe, Milica se osvrnula na Cara i okarakterisala ga kao rijaliti igrača koji muva sve devojke po Beloj kući, što njemu nije bilo pravo, pa ja otkrio da Milica uživa u muvanju sa njim.

Nakon toga, Milan je potegao temu da li su Car i Sanja razgovarali nakon odnosa koji su imali. Sanja je otkrila da si njih dvoje izbegavaju po kući i da uopšte nisu razgovarali. Štaviše, i on je to potvrdio i priznao da smatra da je pogrešio i da se kaje zbog toga, jer je pre svega pogazio svoju reč da neće imati više odnose u Zadruzi.

Ermina Pašović je otkrila da joj se Car poverio oko odnosa sa Sanjom, i pred svima otkrila da je njegov najveći strah da će se vezati sa devojku sa kojom je.

Još jedna tema o kojoj se polemisalo, bila je odnos Sanje Stanković, Jovane Tomić i Anđela Rankovića. Naime, Anđelo je otkrio da zamera Sanji što ga pominje konstantno, iako on pominje nju sa Matorom pa je čak i komentarisao da Sanja mora da vrati Matoroj pare koje joj je dala za auto.

Anđelo to nije porekao, ali je zamerio Sanji jer ga konstantno pominje na nekim pismima koje piskara po Beloj kući. Sa druge strane Jovana Tomić Matora se kaje što je bila uopšte u vezi sa Sanjom, kojoj je zamerila na mnogim stvarim.

Matora je nakon ovog sukoba zaratila sa još jednom bivšom Monikom Horvat i to sve zbog pominjanja akcije koju su imale.

U nastavku večeri je Marko Đedović razgovarao sa Filipom Carem i Paulom Hublin oko njihovog odnosa i na neki način ih terao da priznaju sve.

U toku noći, parovi u Beloj kući nikad nisu bili prisniji. Kenan Tahirović i Rialda Karahasanović su završili u kupatilu zajedno, dok su Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić rešili da se uvuku ispod pokrivača.

Sa druge stane Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš nisu marili za poglede drugi, pa su imali vrelu akciju ispred svih u spavaćoj sobi.

Danas će Zadrugarima doći u posetu Gordana Džehverović, a onda će sa novim vođom obići imanje. Pratite uživo sva dešavanja na TV Pink, a sve o najgledanijem rijalitiju možete poročitati na Pink.rs

Autor: N.B.