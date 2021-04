'SVA SE JEŽIM DOK PRIČAM SAD O NJEMU' Zlata Petrović u šoku otkako je saznala da je preminuo Tozovac, otkrila kada ga je poslednji put videla

Volela ga je jako!

Reakcije kolega na iznenadni odlazak pevača Predraga Živkovića Tozovca ne prestaju da se nižu jedan za drugim.

Pevačica Zlata Petrović bila je šokirana informacijom da nas je Tozovac zauvek napustio i to od posledica koronavirusa.

- Joj sunce moje lepo, joj Bože dragi. Au, Gospode moj dragi rođeni, nek mu je laka zemljica. Sunce moje. Pisalo je da mu je bolje, otkud sad to? U šoku sam, ne znam šta da kažem. Ja ne znam šta je ovo. Ne postoji niko od kolega, ko neće reći isto što i ja o Tozovcu. Njegova supruga Mima i on su toliko divni, često sam ih viđala van nekih snimanja u jednom restoranu gde su često dolazili, tamo smo se i poslednji put videli. Oni su mene baš gotivili. Kad god sam ih videla uvek smo se lepo ispozdravljali. Bio je predivan, sa svojim osmehom od uveta do uveta. Sva se ježim, dok pričam sad o njemu. Imao je takav šarm, veliki gubitak. Lutka moja, mlad je bio još. Pretužna sam - rekla je Zlata.

Autor: N.V.