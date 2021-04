'KADA SAM SAZNALA, SKOČILA SAM I KUKALA KOLIKO ME JE GLAS NOSIO' Lepu Lukić je smrt Tozovca dotukla, ne može da veruje da ga više nema

Opisala njihovo druženje i koliko ga je volela.

Legendarni pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je danas od posledica koronavirusa u 85. godini. Iako su se mnogi nadali njegovom oporavku, njegovo srce nije izdržalo.

Jedna od onih koja je mnoge godine provela sa njim na nastupima bila je Lepa Lukić. Ona je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila kako se osetila kada je saznala za njegovu smrt, te ispričala kakvo je bilo njihovo druženje.

- Vi ste mi javili, ja sam spavala. Kad ste mi javili ja sam skočila i kukala u 4 zida kako me je glas nosio. Toliko sam kukala za njim, palo mi je teško. Bila sam u kontaktu sa njegovom ženom Mimom. Ona mi je pričala da je bolje i da treba da bude što duže u bolnici. Ona me zvala u petak i rekla mi je da je izašao, ja sam skakala od sreće. Jutros čujem da je umro, teško mi je to palo, da ne misle ljudi da ja to pričam zato što je umro. Nema emisije da se snima za novogodišnji program, a da ja nisam snimala sa njim - rekla je ona i dodala:

- Bio je šmeker, duhovit, svi su ga voleli, fanovi su nam radili slike. Sve slike imam u kući, palo mi je teško. Zvala sam njegovu ženu, sve nas je iznenadilo. Sećam se da smo preko estrade putovali autobusom po koncertima, to je bilo takvog smeha i druženja, danas to ne postoji. On, ja i Era smo zabavljali ceo autobus. Zbivao je šale na svoj račun. Bio je voljen i omiljen. U takvoj smo situaciji da su mnoge poznate ličnosti otišle. Njegova žena mi je rekla da je imao upalu pluća. Nisam znala da je vraćen u bolnicu, znala sam samo da je izašao. Poznajem ga mnogo, mi smo iz istog kraja. Nije mi ništa posebno pričao, njemu je najteže bilo to kada je izgubio oca, majku je mnogo voleo, ja sam ga zbog toga najviše volela. Naše majke smo gledali u starosti, i teško je podneo njenu smrt, u to sam upoznata. On je sa Mimom bio dugo, čula sam i da su se venčali. Ta je žena njega držala, mislim da ga majka ne bi gledala tako kao što je ona, on je njoj zahvalan bio. Ja sam bila svedok njihove ljubavi. Nisu se venčavali do sad, ali on je shvatio da je šteta da se ne venča i da joj ostavi jer je zaslužila.

