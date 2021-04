PROMENILA PLOČU! Nakon javne prozivke Nadinog muža, Vera Matović se oglasila za Pink.rs: 'Ne interesuje me! Slušaoci su odlučili!' (FOTO)

Otkrila i u kakvim je odnosima sa koleginicom.

Dve pesme koje su davno nastale "Miki, Milane" i "Jutro je" doživele su novi procvat.

Naime, hit Vere Matović danima se šeruje na društvenim mrežama, deca ga pevaju, čak su pokrenuli i peticiju da ide na Evroviziju. Dok je za novi uspeh pesme ''Jutro je'', Nade Topčagić, najzaslužniji Zlatan Ibrahimović, koji je uz njene taktove izašao na scenu Sanrema, čuvenog italijanskog festivala.

U trku koja je numera uspešnija ušle su i njihove vlasnice, ali i Nadin muž Zlatko. Nada kaže da je ovo kruna njene karijere, dok je Vera u intervjuu istakla da je ipak "Miki, Milane" slušanija.

A nakon izjave Nadinog muža da je Vera luda, ako smatra da je ''Miki Milane'' uspešnija od ''Jutro je'', oglasila se i Vera:

- Ne interesuje me šta ko kaže! Nisam to ni izjavila. Ja ne odlučujem koja je popularnija, to odlučuje onaj ko sluša. Svako ima svoje slušaoce, a ko se meša u to, ne ulazim. Samo sam rekla da je popularnija pesma onoga ko se više sluša. Ja to ne znam, ne odlučujem o tome - priča Matovićeva.

- Sa Nadom sam u odličnim odnosima, nemojte da nas svađate - zaključila je Vera.

Autor: M.M.