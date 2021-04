NIŠTA NIJE IMAO U KUĆI NA SELU Đusu u goste došla pevačica, umalo se srušio kad je otvorio gepek i video poklon za useljenje

Ovo se ne zaboravlja!

Reper Ivan Ivanović Đus priznaje da izbegava da boravi u Beogradu otkako je počela pandemija koronavirusa, te s porodicom dosta vremena provodi na selu.

- Kada sam došao u Šabac prvo sam osetio temperament, brate to sve ludaci kao ja, reko to je to, smisao za humor je ludački i svi imaju dobar vajb, prija mi Sava, vazduh, sve - rekao je Đus

Reper se prisetio situacije kad je pravio kuću u Šapcu Vera Matović se najavila da dolazi u goste.

- Ja skačem iz kreveta, dolazi Vera i Raca, Vera u tojoti, dolazim ja, otvaram gepek kada ono šporet - prisetio se Đus u emisiji "Amidži šou", a na njegove reči nadovezala se i Vera:

- Ja sam ga pitala imaš li u Šapcu šporet da kuvamo kafu, on kaže ne, ali ću kupitii, tada sam odmah znala šta ću mu pokloniti - ispričala je ona.

Autor: D.T.