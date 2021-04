Ovo će vas nasmejati.

Predrag Živković Tozovac preminuo je pre dva dana od posledica kovida, a celu javnost potresla je vest o odlasku legende narodne muzike.

Njegovi brojni prijatelji i kolege opraštaju se emotivnim porukama od njega, kako putem medija, tako i putem društvenih mreža. Jedan od njih je i Bane Obradović, koji je bio kućni prijatelj sa Tozovcem. Estradni menadžer otkrio je šta mu je prva asocijacija na Tozovca.

- Predivni koncerti. Bila su tri koncerta u Beogradu u centru "Sava" i jedan u Novom Sadu u Spensu. Sećam se svakog deetalja te organizacije. Nagovarali smo ga na koncert, imao je veliki strah. Svi smo ga nagovarali da će to biti dobro. Bili smo ekipa, uigrani, radili smo dosta koncerata i on je nama poverovao. Njega su zanimali detalji. Nije ga zanimala animacija na ekranima ili tehnika - kaže Obradović i dodaje da će mu jedan događaj i anegdota ostati u sećanju.

- Zanimalo ga je kako da krene koncert. "Hoću da krenem sa Jesen u mom sokaku", rekao mi je pa je reditelj Veselin Grozdanić smislio da pada lišće na binu. On se oduševio. To je spominjao posle nekoliko godina, nazove me i kaže: "A je l si video kako lišče pada?" Njega su zanimali detalji. I u Novom Sadu kada je bio koncert, rekao je "krenuću sa Mađaricom. Mora nešto da se desi". Ja ga pitam "a šta da se desi?" A on kaže: "hoću da uđem na fijakeru, dva bela konja da vuku i dve lepe devojke da sede pored mene i da ja pevam Mađaricu." Ima anegdota, nezgoda, kada su ga konji dovukli, izvršili su nuždu. O tom detalju nismo razmišljali. Morali smo brzo da očistimo. Ali, njega su zanimali ti detalji. Da ima hor, ton na bini, da bude publika oko njega - kaže Bane i zaključuje:

- Napustio nas je veliki čovek, istorija, moj dragi prijatelj, kompozitor, pevač legenda, umetnik, veliki šmeker, boem!

Autor: N.V.