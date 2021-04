'NE POKUŠAVAJ DA VRIŠTIŠ, NIKO TE NEĆE ČUTI!' Čuvena glumica optužila Branislava Lečića za SILOVANJE!

Merima Isaković, čuvena glumica, koja je danas uspešan psiholog, prvi put posle 43. godine otvorila je dušu i optužila Branislava Lečića za silovanje.

Ona je istakla da je imala 18 godina kada ju je navodno Branislav Lečić silovao. Lečić je u tom trenutku 22 godine.

"Bilo mi je 18 godina. Ugurao me je u stan: "Ne pokušavaj da vrištiš, niko te neće čuti", oborio me je na pod. Osećala sam kako me lomi, boli svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te, Bože!

Osećam taj zadah, miris truleži. Zastrašujući pogled. Prazan i crn. Oči bez duše. "Znaš li ti ko sam ja? Treba da ti je čast da te želim". Stravičan bol, uvija se kao neka zmija. Svlači mi haljinu, pokušava da mi razmakne noge. Kao da me kleštima lomi... Ako uspe, umreću noćas... Mili Bože, ne ovako, samo ne ovako. Sve što se dalje dešava, je kao igra smrti. Strah koji vrišti u meni, dok se on sladi mojom nemoći. Osećam potrebu da danas kažem istinu i molim narod da ovo pažljivo pročita"