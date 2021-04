Otkrio nam je i zašto je odlučio da se doseli u Srbiju, šta želi da uradi ovde, ali i nešto o čemu se na društvenim mrežama vodi polemika...

Kada je objavljen intervju američke glumice Elizabet Olsen, u kom je ona na veoma ružan i degradirajući način pričala o Srbiji i Srbima, mnogi su bili zgroženi. Ono što je najviše pogodilo sve jeste njena izjava da Srbija postoji "samo 13 godina". U zemlji u kojoj je ponos jako velika stvar, njene reči su pogodile mnoge, te je naišla na salvu osuda.

Čekao se trenutak kada će neko od njenih američkih kolega javno ustati i reći da je Elizabet ispričala gomilu gluposti, a to je učinio glumac Adam Devenport - prvo na svom Instagram nalogu, a onda i u intervjuu za portal Pink.rs.

Pre nego što popričamo sa njim o tome zašto je njega pogodilo ono što je Elizabet rekla, pitali smo Adama da nam kaže nešto više o sebi i tome zašto trenutno živi u Srbiji.

- Držim časove glume na engleskom u mom studiju koji se zove TIAS (Internacionalni studio glume). Držim dve različite vrste časova - za odrasle uživo, jedan za tinejdžere i jedan onlajn sa glumcima širom sveta. Moje studente učim "post-Stanislavski" tehnikama koje su razvijene od strane nekih od najvećih učitelja glume u Americi, a koje su postale katalizator evolucije filmske glume u Holivudu od 1950-ih do danas. Rad je razvijen na pedagogiji Senforda Majsnera, koji je učio Džeka Nikolsona i Keti Bejts, zatim Erla Gistera, koji je učio Meril Strip i Sigurni Viver na Jejlu, onda Harolda Gaskina, učitelja Glen Klosa i Kevina Klajna, pa Teri Šrajber, učitelja Edvarda Nortona i Ivane Čabuk, koja je podučavala Breda Pita, Hali Beri, Šarliz Teron... Ja sam diplomirao na Jejlu i radio u Holivudu i of-Brodveju kao glumac i producent i zato imam utisak da radim nešto veliko jer imam mogućnost da svoje znanje podelim sa drugim kulturama drugačijim od moje. Način na koji ja to gledam je da učimo jedni od drugih - kaže Adam i dodaje:

- Jedan od mojih ciljeva je da napravim most između glumaca na Balkanu i profesonalaca u svetskoj filmskoj industriji. Doveo sam Oskarom nagrađene glumice Seli Kirkland i Vanesu Šo da budu gostujući predavači mojim studentima ovde. S obzirom na to da obe žive u Los Anđelesu, one su prisustvovale master klasu preko Zuma i komentarisale ono što srpski glumci rade na mojim časovima. Moji učenici su bili oduševljeni, retkost je da učite od poznatih glumaca iz drugih zemalja i ja želim to da radim sa novim glumcima svakog meseca. Takođe sam uključen u nekoliko filmskih projekata ovde u Srbiji. Glumiću u dva od njih i biću na setu kao učitelj za film "Petrovački klinci" gde ću raditi sa dosta slovačkih i srpskih glumaca. Voleo bih da radim na što više projekata ovde. Moj život je ovde toliko brz da je teško zamisliti da sam se doselio samo pre šest meseci. Osećam se dobrodošlo i da me je srpski narod prihvatio kao glumca i čoveka. I tu je uzajamno poštovanje.

Kada smo malo bolje upoznali Adama i šta to on radi u našoj zemlji, osvrnuli smo se na Elizabet Olsen i celu dramu koja se desila. Evo kako on gleda na sve:

- Mislim da je taj njen stav produkt tog američkog narcisizma gde misli da su sve kulture koje nisu Holivud zapravo neozbiljne. Kao amerikanci, mi smo odgajani da mislimo da je to najbolja nacija na svetu. Naravno da ja u to ne verujem. Napustio sam Ameriku i preselio se u Srbju zato što sam video potencijal i prepoznao da ovde mogu da napravim nešto što za mene nije moguće da sam ostao tamo. Moje iskustvo ovde je sjajno. Kako možemo da preokrenemo ovu epizodu i da je napravimo momentom za učenje za Elizabet i slične njoj? Ako bude imala priliku da ponovo dođe ovde, moraćemo da je edukujemo i pokažemo joj da je napravila grešku. Možemo da počnemo sa malim istorijskim lekcijama, da joj pokažemo neke relikvije istorije stare vekovima i izrazito srpske.

Kako su domaći mediji pisali, bivši dečko Elizabet Olsen oženjen je ženom sa naših prostora. Pitali smo Adama da prokomentariše da li je možda ona zbog toga kivna na Srbe i Srbiju.

- Nije moje da spekulišem o tome. To je njen privatan život i to me ne zanima. Ono što ne mogu da prećutim jeste nešto što je rekla u intervjuu koji je prikazan milionima.

Kako se doselio pre šest meseci u Srbiju, Adam nam je otkrio šta je za sve ovo vreme uspeo da vidi i šta mu se najviše dopalo kod nas.

- Kako dolazim iz Njujorka, rekao bih da je Beograd zapravo "Balkanski Njujork". Možda energija nije ista kao što je bila pre pandemije, ali mogu da je osetim kad kročim u Narodno pozorište, na primer i vidim te divne glumce na sceni. Veoma me vuče to zajedništvo kreativnih ljudi i umetnika ovde. Ovog vikenda idem u Vojvodinu zbog jednog od filmskih projekata na kojima radim. Čuo sam da je tamo divno i radujem se da vidim šta nudi jer zbog posla nisam baš mogao da napuštam Beograd. I dalje mislim da mi treba prava turneja po Srbiji (smeh). Moj najbolji prijatelj je skoro kupio auto tako da se nadam da ću videti više čim se prolepša vreme.

Za kraj, ono što je takođe privuklo veliku pažnju i komentarisalo se na mrežama nakon njegove objave o Elizabet jeste to da Adam veoma vodi računa o sebi i svom izgledu. Zato smo ga mi pitali ono što sigurno mnoge devojke interesuje - da li je zauzet ili ne.

- (smeh) Da, solo sam. Ali imam sjajnu vezu sa mojim jastukom i volim da spavam - zaključio je kroz smeh Adam za portal Pink.rs.

Autor: Nemanja Vujčić