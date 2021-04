NAPISAO TESTAMENT MESEC DANA PRED SMRT Tozovac je imao kuću i dva stana, evo ko nasleđuje NJEGOVO BOGATSTVO

Želeo je da ih na vreme obezbedi!

Pevač Predrag Živković Tozovac, koji je preminuo od posledica koronavirusa u 85. godini, mesec dana pre smrti napisao je testament - navodno, sve što ima ostavio je supruzi Emiliji. Čuveni pevač je, kao da je naslutio, insistirao da sklope građanski brak, a nakon toga i da zvanično njoj ostavi imovinu.

- Početkom godine je rekao ženi da je pitanje koliko će još živeti i da zato mora da napiše testament. Emilija se nervirala što on priča takve stvari. Govorila mu je da je rano za to. Međutim, on je sam pozvao advokata i sve je završio neposredno pre svoje smrti. Rekao je ženi i njenoj ćerki Sanji, koju je voleo kao svoje dete, da je njegova želja da njima sve ostavi. Tražio je od njih da se brinu o nekretninama koje im ostavlja i da ne rasprodaju sve što je stekao. Sanja se tada rasplakala i rekla mu da je njoj najbitnije da budu svi zajedno - priča navodno izvor.

Pevačev venčani kum Rale Ranđelović potvrdio je da je Tozovac sve ostavio supruzi i pastorki.

- Moj dobri Toza sve je ostavio supruzi jer je ona bila uvek uz njega. Mnogo je voleo i njenu ćerku Sanju, pa je i nju hteo da obezbedi na ovaj način. Spominjao je on meni testament. On je iza sebe ostavio kuću na Voždovcu, stan svoje pokojne majke i stan u kom je živeo sa Emilijom - priča Ranđelović.

Autor: D.T.