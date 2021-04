Zlata Petrović oštro zamerila bivšem mužu Peji zbog sadašnje žene: "Nisi me NI 10 POSTO VOLEO KAO DRAGANU!"

Vratio joj milo za drago?!

Voditelj Zoran Pejić Peja ispričao je da mu je bivša žena, pevačica Zlata Petrović, otvoreno zamerila da ju je manje voleo nego sadašnju suprugu Draganu.

Zoran Pejić Peja pet godina je u braku sa 25 godina mlađom Draganom i priznaje da je ljubav prema njoj veća nego ona koju je osećao prema Zlati, ali i dodaje da je svestan da je Zlata više volela prvog muža Hasana Dudića, nego njega.

- Zlata zna to. Ona je milion puta rekla: 'Nisi me ni 10 posto voleo kao Draganu', i to je istina. Mi nismo znali gde udaramo, bili smo mnogo popularni. Sve ima svoje, mi kako sazrevamo, možda više volimo. Zlata je rekla da je više volela Hasana, ja nemam kompleks oko toga, sve sam rekao - ispričao je voditelj.

Peja je nedavno rekao i da mu žena Dragana obuva čarape, pa je sada sve pojasnio.

- Mi osećamo dva tela i jednu dušu. Mi gledamo jedno drugom da ulepšamo život. Ja kada se spremam, moja Dragana je uz mene, ona meni pomaže da obujem i čarape, zovemo jedno drugog 'šaci', ona mi spremi i odelo. Obula mi je čarape i danas. Ona učestvuje u oblačenju jer mi volimo tu blizinu. Ja njoj operem kosu, stavim joj balzam, to je čin ljubavi. Meni je tada puno srce. Ona mi pruža ljubav, ja ću dva put više. Spreman sam na sve - rekao je Peja.

Autor: M.K.