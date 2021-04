NOVA PORUKA MERIME ISAKOVIĆ PODIGLA SRBIJU NA NOGE: "Bog me spasao, ja sam oprostila, ali Lečić se nije pokajao, Sad je dužnost da se dalje ZLO SPREČI!"

Poslala jaku poruku!

Glumica Merima Isaković kaže da je sećanje na događaj sa Branislavom Lečićem, za kog je u ispovesti navela da ju je seksualno napao 1978. godine, davno ostavila iza sebe, ali da je bila njena dužnost da o tome progovori.

Merima Isaković ističe da je sve ove godine verovala da glumac, za kog tvrdi da ju je zlostavljao, neće ponoviti slično.

- Ja sam davno prebrodila i zatvorila preživljenu traumu i sećanje da me je samo Božijom voljom moj instinkt spasio. Oprostila sam verujući u iskrenost Lečićevog pokajanja i obećanja datog tada, pre 43 godine, da to nikada više neće nikome pokušati ni uraditi... Oprostila sam, ali nisam zaboravila, ostavši u nadi da se to nikada i prema nikome stvarno neće ponoviti - kaže Merima Isaković i dodaje:

- Jedno zlo je izazov i bol jedne osobe, ali ako se ne zaustavi, ponavljano zlo postaje nesreća naroda. I ljudskog roda. Dužnost svakog humanog bića je da se dalje zlo spreči.

Podsetimo, glumica Merima Isaković juče je rekla da je spremna da svedoči protiv Branislava Lečića, za koga u ispovesti "Nedeljniku" tvrdi da je pokušao da je siluje 1978. godine, a koga je njena koleginica Danijela Štajnfeld u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu optužila za silovanje 2012. godine.

Autor: M.K.